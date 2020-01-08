الكشف عن جنسيات ضحايا الطائرة الأوكرانية

المصدر: وكالات - الإمارات اليوم

تحطمت طائرة أوكرانية، اليوم، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176، فيما تشير معلومات أولية إلى أن الحادث نتج عن عطل في المحرك.

وتناثر الحطام وأجزاء المحرك المحترقة في أحد الحقول على بعد 10 كيلومترات من مطار الإمام الخميني، فيما ارتدى عمال الإنقاذ أقنعة واقية لانتشال جثث الضحايا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، إن من بين الضحايا 82 إيرانياً و63 كندياً و11 أوكرانياً و10 سويديين و3 ألمان وثلاثة بريطانيين.

ويشير موقع فلايت رادار 24 لتتبع حركة الطيران إلى أن الطائرة المنكوبة كانت في طريقها إلى كييف، وأنها من طراز بوينغ 737-800 إن. جي، وعمرها ثلاثة أعوام فقط.