309 رخص تجارية للأعمال المدعومة في رأس الخيمة خلال 2019

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن إجمالي عدد رخص الأعمال المدعومة، خلال عام 2019، بلغ 309 رخص، شملت 160 رخصة لمزاولة العمل من خلال المنزل «رخصة الغد»، و39 رخصة «تاجر افتراضي».

ولفتت الدائرة إلى أن 12 رخصة تجارية مدعومة من «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، و98 رخصة تجارية من «مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب».

وقال نائب المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية مدير إدارة تطوير الأعمال، محمد المحمود، إن «عدد الرخص للأنشطة المتنوّعة شهد نمواً إيجابياً، بلغت نسبته 17% خلال عام 2019، وذلك بإصدار 309 رخص جديدة، مقارنة بـ264 رخصة في عام 2018».

وأرجع النمو إلى جملة من الحوافز والتسهيلات التي أطلقتها الدائرة، بهدف تعزيز الأنشطة التجارية والمنزلية في الإمارة.

وأضاف: «يعدّ نجاح معرض (لمسات وطنية) لدورات متتالية مثالاً على ذلك، إذ شهد نمواً متتالياً في عدد المشاركين، ونوع الأنشطة المشاركة، حتى تم تطويره، أخيراً، ليصبح (مهرجان الكورنيش 2019)، الذي احتضن 67 رخصة متنوّعة داخل الإمارة وخارجها».

وأكّد المحمود أن «الإمارة تدعم روّاد الأعمال بتقديم إعفاءات مالية لرسوم الرخص المذكورة بلغت 100%، لتمكينهم من دخول السوق وتطوير استثماراتهم، الأمر الذي يعود على أصحاب المشروعات وبيئة الأعمال في الإمارة بالفائدة، ودعم الاستدامة الاقتصادية».

وعن الدعم المستمر الذي تقدمه الدائرة لروّاد الأعمال الشباب، أفاد مدير قسم الترويج الاقتصادي في الدائرة، سيف السويدي، بأنه «بفضل هذا الدعم الذي شمل رخصة (الغد)، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة 160 رخصة في عام 2019، مقارنة بـ152 رخصة عام 2018، التي يندرج تحت مظلتها العديد من الأنشطة المنزلية، مثل المأكولات الشعبية، والعطورات، والمصنوعات التراثية، ومستحضرات التجميل».

وذكر السويدي أن «رخصة (التاجر الافتراضي) شهدت إقبالاً ملحوظاً منذ بداية 2019 من قبل المواطنين في التسجيل وامتلاك هذه الرخصة، التي بلغت 39 رخصة حتى تاريخه، وذلك بفضل التحفيزات التي أطلقتها الدائرة في نهاية عام 2018»، موضحاً أنها «رخصة تُعنى بتنظيم ممارسة التجارة الإلكترونية في قطاع الأعمال على مستوى الإمارة».

160

رخصة لمزاولة العمل من خلال المنزل «رخصة الغد»

5 %

نسبة إسهام النظام في خفض كلفة استهلاك الطاقة.