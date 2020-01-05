حجب 1307 مواقع ومحتوى من 15 فئة و"الاحتيال" في المركز الثاني

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن حجب 1307 مواقع ومحتوى خاص بالانترنت، تندرج تحت 15 فئة من فئات المحتوى المحظور خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2019.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن مواقع الإباحية والتعري والرذيلة تصدرت المواقع المحجوبة بإجمالي 374 موقعاً وبنسبة 28.6% من إجمالي المواقع المحظورة، يليها المحتوى خاص بالإنترنت والمواقع التي تستخدم في النصب والاحتيال والتصيد الالكتروني بعدد 350 موقعاً شكلت نسبة 26.8%.

وجاءت المواقع التي تساعد في تخطي نظام الحجب والدخول إلى المحتوى المحجوب في المركز الثالث، بإجمالي 178 موقعاً تشكل نسبة 13.6% من إجمالي المواقع المحجوبة، يليها المواقع التي تروج للمخدرات بإجمالي 134 موقعاً نسبتها 10.2%، ثم مواقع ومحتوى الانترنت التي تروج لأنشطة مخالفة للقانون بإجمالي 115 موقعاً وبنسبة 8.8%، والمواقع التي تنتهك حقوق الملكية بإجمالي 57 موقعاً بنسبة 4.4%.

وحلت المواقع التي تروج أو تتيح الوصول إلى خدمات الاتصالات غير المشروعة في المركز السابع مسجلة 27 موقعاً بنسبة 2.1%، ثم مواقع الاخلال بالنظام العام ثامناً بعدد 26 موقعاً بنسبة 2%، ومواقع الترويج أو الاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة تاسعاً بإجمالي 21 موقعاً بنسبة 1.6%، ثم مواقع الفيروسات والبرامج الخبيثة عاشراً بإجمالي سبعة مواقع بنسبة 0.5%.

ووفقاً للهيئة، فقد تم حجب ستة مواقع تروج للتمييز والعنصرية وازدراء الأديان تشكل نسبة 0.5% من الإجمالي، فضلاً عن أربعة مواقع تحض على الإرهاب، ومثلها تروج للقمار، إضافة إلى ثلاثة مواقع تنتهك الخصوصية، وموقع يروج للممارسات الطبية والأدوية المخالفة.