28 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» في 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة 28 ألفاً و29 شكوى من مشتركين بشأن خدمات شركتي «اتصالات» و«دو»، خلال عام 2019، حيث تراجعت الشكاوى 1038 شكوى في العام الماضي بنسبة بلغت أكثر من 3.5%، مقارنة بعام 2018.

وذكرت الهيئة أنه تم إغلاق 96% من الشكاوى المقدمة بشأن خدمات «اتصالات»، خلال عام 2019، بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 95.9% من الشكاوى المقدمة المتعلقة بخدمات «دو».

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة بأنها تلقت 28 ألفاً و29 شكوى من مشتركين تتعلق بخدمات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكملة، خلال عام 2019، من بينها 2462 شكوى خلال ديسمبر الماضي.

وبذلك تكون الشكاوى الخاصة بالاتصالات في الدولة تراجعت 1038 شكوى خلال العام الماضي، مقابل عام 2018، الذي بلغ فيه إجمالي الشكاوى التي تلقتها الهيئة 29 الفاً و67 شكوى، بانخفاض نسبته 3.57%.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، أنها تلقت 12 ألفاً و699 شكوى من مشتركين، بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، بينما تلقت 15 ألفاً و330 شكوى من مشتركين حول خدمات «دو»، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلَي الاتصالات في قطاعات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأضافت أن «اتصالات» نجحت في إغلاق 96% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها، خلال العام الماضي، بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 95.9% من الشكاوى المقدمة بحق خدمات «دو» بعد حلها، مبينة أنه تم حل 2.5% و2.4% من شكاوى «اتصالات» و«دو» على التوالي في مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل.

ولفت تقرير الهيئة إلى أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المقدمة ضد «اتصالات»، خلال عام 2019، بلغ 72.6%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 12.8%، في حين بلغت نسبة الحياد 14.6%، وبالنسبة لـ«دو» بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى بحقها 72.6%، فيما بلغ معدل عدم الرضا 11.5%، وبلغت نسبة الحياد 15.9%.

إغلاق 96% من شكاوى «اتصالات».. و95.9% من شكاوى «دو» بعد حلها.