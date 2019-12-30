6 إجراءات لتفادي الاحتيال خلال التسوّق الإلكتروني

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حدّدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ستة إجراءات ينبغي على المستهلكين القيام بها، لتفادي الوقوع ضحايا للاحتيال خلال عمليات التسوّق عبر المواقع الإلكترونية.

وطالبت المستهلكين، خلال نشرة توعية، أصدرها فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لها، بالتحقق أولاً من أن هذه المواقع معروفة وموثوقة، ومن أن التعليقات على هذه المواقع إيجابية تماماً من مختلف المستخدمين.

وشددت الهيئة على أهمية عدم حفظ اسم المستخدم وكلمة السر على مواقع الشراء، تجنباً لعمليات الاختراق، فضلاً عن أهمية التأكد من استخدام شبكة «واي فاي» موثوقة تماماً وغير معرضة للاختراق.

وأكدت الهيئة ضرورة أن تكون طريقة الوصول إلى موقع التسوّق سليمة وآمنة 100%، وأن يطلب المستخدم مستندات من الموقع تثبت ذلك، عبر الاستفادة من جملة «اتصل بنا» الموجودة في العديد من مواقع الشراء.

ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى أهمية التأكد من وجود (https) قبل عمليات الشراء، موضحة أن وجود هذه الكلمة في حد ذاته لا يعني أن الموقع آمن بشكل كامل ومطلق، محذرة أن من الممكن أن يكون الطرف الآخر هو المخترق، ويستخدم عملية نقل معلومات آمنة.

وبينت الهيئة أن كلمة (https) هي عملية نقل المعلومات من جهاز المستخدم إلى الموقع الذي يريد الوصول إليه.

وشدد الهيئة على أهمية عدم الضغط على الروابط المجهولة بصفة عامة، خصوصاً الروابط التي تعد بجوائز وتغري بمكافآت وهمية، داعية إلى تجاهلها.