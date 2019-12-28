حمدان بن محمد: "تجارة دبي الخارجية 1.02 تريليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2019"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة دبي حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 نمواً قوياً بنسبة 6% بإجمالي 1.02 تريليون درهم، مؤكداً سموه أن التنامي المستمر في حجم وقيمة تجارة دبي الخارجية يظهر مدى قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة التطور بوتيرة متسارعة تؤسس للانطلاق في عام 2020 "عام الاستعداد للخمسين" للوصول إلى قمم متتابعة جديدة في الإنجازات التي تحققها تجربة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.

وقال سموه: "لدينا ثقة كبيرة بقدرة قطاع التجارة الخارجية على مواصلة النمو خلال الفترات المقبلة، حيث تواصل فرق العمل الحكومية تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة لإحداث قفزة نوعية في التجارة الخارجية وفي مقدمتها (خط دبي للحرير)، الذي يتوج دور دبي كمركز إقليمي ومحور رئيس لقطاع الشحن البحري والجوي والقطاع اللوجستي، ويدعم مكانة الإمارة كمقصد وممر لا غنى عنه للتجارة الإقليمية والدولية، وذلك إلى جانب المشروعات الأخرى التي نطورها حالياً للمشاركة بفعالية في تقدم التجارة الإلكترونية إقليمياً وعالمياً من خلال إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، ما يجعلنا نتقدم بثقة وثبات نحو انطلاقة جديدة لتجربتنا التنموية الرائدة بمواكبة استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020".

وأضاف سمو ولي عهد دبي: "إن التميز الذي تحققه دبي في مستوى تطور تجارتها الخارجية يعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية من مختلف أنواع البضائع، والتي تحرص الإمارة على توفيرها لشركائها التجاريين ضمن أكثر الأسواق العالمية تطوراً".

وارتفعت قيمة تجارة دبي الخارجية بنحو 966 مليار درهم، حيث حققت قيمة الصادرات نمواً بنسبة 23% لتصل إلى 118 مليار درهم وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 4% إلى 312 مليار درهم، وقيمة الواردات بنسبة 3% إلى 589 مليار درهم.

وعززت دبي النمو المتصاعد في تجارتها الخارجية غير النفطية بهذه القفزة الجديدة ضمن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والتي سجلت فيها نمواً في كمية البضائع بنسبة 22% ليصل وزنها إلى 83 مليون طن مقابل 68 مليون طن خلال الفترة ذاتها من عام 2018، حيث سجل حجم إعادة التصدير قفزة قياسية محققاً نسبة نمو بلغت 48% ليصل وزن بضائع إعادة التصدير إلى 13 مليون طن، كما قفز حجم الصادرات بنسبة 47% ليصل وزن بضائع الصادرات إلى 14 مليون طن وارتفع حجم الواردات 13% ليصل وزن بضائع الواردات إلى 56 مليون طن.

وعلى أساس ربع سنوي، حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية من حيث القيمة مكاسب ربع سنوية ثابتة ومتواصلة في عام 2019، حيث سجل الربع الثالث من 2019 أعلى قيمة تجارة هذا العام (343 مليار درهم) وبارتفاع بنسبة 7% على أساس سنوي. وارتفع الربع الثاني 2019 بنسبة 3% (337 مليار درهم إماراتي) وارتفع الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7% (339 مليار درهم) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نمواً قوياً بنسبة 11% لتصل قيمتها إلى 439 مليار درهم بزيادة بلغت 45 مليار درهم، ما يعكس دور المناطق الحرة كمقصد ومنصة رئيسة للتجارة الدولية، فيما حققت التجارة المباشرة نمواً بنسبة 2% لتصل قيمتها الى 574 مليار درهم بزيادة بلغت 10 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة تجارة المستودعات الجمركية نحو ستة مليارات درهم، وبلغت قيمة التجارة المنقولة براً نحو 169 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 11% وبلغت قيمة التجارة المنقولة بحراً 381 مليار درهم بنمو بلغ 5% وقيمة التجارة المنقولة جواً 469 مليار درهم بنمو 4%.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "تظهر قدرة دبي على تحقيق نمو مستمر في تجارتها الخارجية مدى متانة وقوة اقتصادها المرتكز إلى الإنجازات الرائدة التي حققتها الإمارة في تطوير قطاعاتها الإنتاجية ومناطقها الحرة، مع توفير أفضل المزايا للمستثمرين والتجارة العالمية".

وأضاف: "تمتاز تجارة دبي بمرونتها وقدرتها على استكشاف الفرص الجديدة عبر الوصول السريع إلى الأسواق الجديدة وتوسيع حجم وقيمة التجارة مع مختلف الأسواق العالمية، وذلك بفضل الثقة الكبيرة التي تتمتع بها تجارتنا الإقليمية والدولية، ما يمكننا من التقدم سريعاً في مشاريعنا القادمة التي سنطلقها في عام 2020 عام الاستعداد للخمسين لقيادة التطور في أسواق التجارة عبر العالم، بفضل تقدمنا السريع في استخدام أحدث الابتكارات وأفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تغير طبيعة وتركيبة تجارة دبي الخارجية خلال العقود المقبلة".

وأوضح سلطان بن سليم أن تصاعد النمو في تجارة دبي الخارجية يظهر مدى نجاح الإمارة في استقطاب التجار والمستثمرين من كل انحاء العالم نتيجة للإنجازات المحققة في تطوير البنية التحتية، والتقدم المتواصل في تطوير الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي للمتعاملين، ما مكنها من تحقيق انجاز دولي جديد في مجال الإبداع والابتكار تمثل في حصول الدائرة على جائزة الابتكار وتحقيقها لتقييم يقارب 700 نقطة من نقاط التقييم المعتمدة في الجائزة العالمية للتميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) بما يعادل تصنيف 6 نجوم، ما يشكل اعترافاً دولياً بمدى التقدم الذي حققته جمارك دبي في الوصول إلى الصدارة العالمية في مجال الابتكار الجمركي، متوجةً جهودها المستمرة لتطوير أدائها والارتقاء بخدماتها لتقديم أفضل التسهيلات التجارية والجمركية بشكل عام وللمشاركين في اكسبو 2020 بشكل خاص، حيث طورت الدائرة قناة ذكية لتخليص الشحنات القادمة إلى المعرض خلال زمن قياسي للإنجاز وبأفضل مستويات الجودة، وبمواكبة هذا الحدث العالمي و"قمة إكسبو للحكومات 2020" ستنظم جمارك دبي للمؤتمر العالمي الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الأول من نوعه في المنطقة والذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس 2020 بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك.

وأضاف: " أطلقت جمارك دبي نظام (محرك الإنتاجية) الذي تم اعتماده من قبل المجلس التنفيذي لإمارة دبي لإحداث تحول جذري في الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما عزّزت الدائرة جهودها لتطوير خدماتها الذكية للمتعاملين، ويتم رفع نسبة المعاملات الذكية باستمرار من خلال تحويل كل الإجراءات والعمليات إلى خدمات متطورة تقدم من خلال التطبيقات الذكية، وضمن هذه التطبيقات تم اطلاق (نظام المراصفة الذكي) الذي يسهل رسو السفن التجارية في خور دبي لتفريغ وتحميل البضائع وإنجاز كل الإجراءات الجمركية بسرعة قياسية".

وأشار إلى أن استراتيجية تطوير الخدمات الجمركية قد أثمرت حصول جمارك دبي على نسبة لسعادة العملاء بواقع 98% عن هذه الخدمات وفقاً لمؤشر دبي الذكية، ما يعكس كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة.

وتصدرت الصين في مركز الشريك الأول بين شركاء دبي التجاريين عالمياً، حيث بلغت قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 109 مليارات درهم محققة نمواً بنسبة 6% ما يعكس مدى التقدم المتصاعد الذي تحققه دبي في دورها الدولي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة مع الصين يعزز نجاح مشروع "الحزام والطريق" لربطها بالأسواق العالمية، وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني، حيث بلغت قيمة تجارة دبي معها نحو 100 مليار درهم بنمو يبلغ 16% وحلت الولايات المتحدة الأميركية في مركز الشريك التجاري الثالث، وبلغت قيمة التجارة معها نحو 57 مليار درهم، ثم سويسرا في مركز الشريك التجاري الرابع وبلغت قيمة التجارة معها 47 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والخامس عالمياً وبلغت قيمة التجارة مع المملكة نحو 42 مليار درهم.



وتصدَّر الذهب مقدمة البضائع بتجارة دبي الخارجية حيث بلغت قيمة تجارة الإمارة بالذهب نحو 129 مليار درهم بنمو يبلغ 17%، كما رسخت دبي دورها القيادي في الأسواق العالمية لتكنولوجيا الاتصالات الذكية، حيث بلغت قيمة تجارة دبي بالهواتف 119 مليار درهم بنمو يبلغ 7%، تلتها المجوهرات بقيمة 85 مليار درهم، فيما بلغت قيمة التجارة بالزيوت النفطية 68 مليار درهم، وقيمة التجارة بالألماس 63 مليار درهم، ليبلغ إجمالي قيمة تجارة الذهب والمجوهرات والألماس نحو 276 مليار درهم بنمو 7%.