«تنمية المشاريع» تطلق حاضنة الأعمال «بدايات» في المدينة المستدامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أمس، إطلاق حاضنة الأعمال الجديدة «بدايات»، وذلك بالتعاون مع المدينة المستدامة في دبي، أول مجمع مستدام قيد التشغيل الكامل في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت المؤسسة في بيان، بأن هذا التدشين يأتي بمثابة نقطة انطلاق مهمة لأصحاب المشروعات والشركات الناشئة من خلال ما توفره الحاضنة من خدمات وأفكار لتلك الشركات، وتزويدها بالحلول الجديدة، بما يساعدها على الازدهار في سوق الإمارات والمنطقة.

وتضاف هذه الحاضنة إلى قائمة حاضنات الأعمال المعتمدة لدى المؤسسة البالغ عددها ستة، حيث توفر هذه الحاضنات حزمة متنوعة من الخدمات والباقات والفعاليات الداعمة لرواد الأعمال ضمن بيئة مثالية، تسهم بشكل فعال في تعزيز انطلاقة مشروعاتهم الابتكارية، والتنافس في سوق العمل المحلي، ووصولاً إلى العالمية.

وقال المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، عبدالباسط الجناحي، إن «حاضنة بدايات تمثل استمرارية لمسيرة العطاء في تعزيز وتحفيز ريادة ودعم أصحاب المواهب والابتكارات».

وأضاف الجناحي أن «الحاضنة الجديدة ستكمل سلسلة الإنجازات التي أسهمت الحاضنات الأخرى في تحقيقها، والتي أثمرت خلال الفترة الماضية في دعم ما يزيد على 50 من المشروعات المحتضنة، إلى جانب تنظيم 100 من الفعاليات التي توزعت ما بين الورش التدريبية والبرامج المتخصصة في مجال الاستشارات والتأهيل وتطوير الذات».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «دايموند ديفلوبرز» الشركة المطورة للمدينة المستدامة في دبي، المهندس فارس سعيد: «يسعدنا أن نوفر نظاماً بيئياً ذكياً لأصحاب المشروعات الإبداعية الذين يؤمنون بجعل المدن أكثر ملاءمة واستدامة للعيش فيها».

يشار إلى أن «بدايات» ستوفر لأصحاب المشروعات الناشئة خدمات الدعم، حيث ستنظم الجلسات التدريبية لهم، وإتاحة الفرص للاجتماع مع خبراء الأعمال في المجالات كافة لاكتساب الخبرات.

الحاضنة الجديدة تضاف إلى حاضنات الأعمال الـ6 المعتمدة لدى المؤسسة.