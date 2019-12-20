«المركزي» يحذر من أنشطة احتيالية تحمل اسمه

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

دعا المصرف المركزي، أمس، عملاء البنوك إلى الانتباه للمكالمات الهاتفية أو رسائل تطبيق التراسل الفوري «واتس أب» التي تحمل اسمه وشعاره، مؤكداً أن تلك المكالمات والرسائل أنشطة احتيالية.

وقال «المركزي» في بيان: «نؤكد نحن المصرف المركزي أننا لا نطلب من العملاء الإفصاح عن معلوماتهم المالية مطلقاً، لذا نحث العملاء على التنبه إلى المكالمات الهاتفية والرسائل الاحتيالية التي قد تصلهم عبر تطبيق (واتس أب)، وتحمل اسم المصرف المركزي وشعاره».

وشدد «المركزي» على العملاء بعدم الإجابة على مثل هذه المكالمات والرسائل، وعدم فتح أي رابط مرفق بها، لتجنب تعرض البيانات للمواقع الإلكترونية الاحتيالية، إضافة إلى ضرورة إبلاغ السلطات المعنية.

وأشار إلى أن هذه العمليات الاحتيالية زادت في الآونة الأخيرة، وأن المحتالين يقومون باستخدام اسم المصرف المركزي للحصول على معلومات خاصة وبيانات الحسابات المصرفية.

وأضاف المصرف في بيانه: «لذا ينبه المصرف المركزي العملاء إلى أهمية حماية المعلومات، المتعلقة بالحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان والخصم، من عمليات الاحتيال والاستخدام غير المصرح به».

وتابع: «يجب أن يدرك العملاء أن المصرف المركزي لا يتواصل مع العملاء عبر المكالمات الهاتفية ما لم يتم تسجيل شكوى المستهلك عبر القنوات الصحيحة، مع وجود رقم مرجعي، ولا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي إطلاقاً للاتصال بالأفراد أو الشركات، وعليه يجب إبلاغ السلطات المعنية بأي مكالمة يشتبه في أنها احتيالية».