جناح التنقل.. رحلة في الماضي والحاضر والمستقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يمكن لزائري جناح التنقل في معرض «إكسبو 2020 دبي»، استكشاف التطور الإنساني، من خلال الإمكانات المتزايدة الكامنة في عملية التنقل، حيث إن لدى الإنسان شغفاً باستكشاف المناطق الجديدة، ومقابلة أناس جدد، وتطوير أفكار جديدة.

ويعرض الجناح، الموجود في منطقة التنقل، معالم تاريخية تخص التنقل على جدار متعرج بطول 63 متراً، يتيح للزائرين الاطلاع على التنقل في الماضي والحاضر والمستقبل، من الخرائط العتيقة إلى سفن الفضاء الحديثة في رحلة مدهشة، عبر مراحل عدة، أولاها العودة بالزائرين إلى الوراء، خصوصاً إلى القرن التاسع في بغداد، ولقاء عمالقة التنقل (في الواقع وفي الخيال)، ثم متابعة التطور المذهل لدبي من قرية معتمدة على صيد اللؤلؤ إلى مدينة حديثة، ومن ثم الانضمام إلى المهمة الفضائية المتجهة إلى المريخ.