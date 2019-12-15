«ذا باد».. برج سكني مزود بأحدث تقنيات المنزل الذكي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يتكون برج the pad «ذا باد» في دبي من 231 شقة مزودة بأحدث تقنيات المنزل الذكي.

وصمم البرج المهندس المعماري جيمس لو، الذي يؤمن بأن الهندسة المعمارية تتمحور حول شكل المبنى وإمكاناته، وليس المواد المصنوعة منه، وذلك باستخدام التقنية والمواد الذكية والأنظمة التفاعلية والمحتوى الإعلامي في الوحدات السكنية.

وتتضمن كل شقة في «ذا باد» شاشات وأدوات مراقبة وحساسات، حتى إن بعض جدران تلك الشقق موصولة بنظام «آي ريالتي»، وهو نظام واقع افتراضي يعرض 62 وجهة سفر دولية متباينة في غرفة المعيشة. كما تتضمن الحمامات حساسات حيوية تقيس الوزن والضغط ودرجة حرارة الجسم الداخلية، فضلاً عن تغير الأضواء المدمجة في سقف غرف الشقة لتشير إلى استقبال اتصال هاتفي. يشار إلى أن مفتاح الباب الرئيس للوحدات السكنية في «ذا باد» ليس تقليدياً كبقية مفاتيح الشقق، وإنما عبارة عن رقاقة راديو لاسلكية.