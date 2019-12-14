«إكسبو 2020 دبي» منصة لالتقاء المبدعين والمبتكرين عالمياً

المصدر: سيؤول - وام

أقامت سفارة دولة الإمارات في سيؤول، فعالية الترويج للعد التنازلي لـ«إكسبو 2020 دبي»، بحضور سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية، عبدالله سيف علي النعيمي.

وقال النعيمي إن معرض «إكسبو 2020 دبي» يعد إحدى أكبر الفعاليات العالمية من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي، ويشكل منصة لالتقاء المبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد لتبادل الأفكار والكشف عن إنجازات الإبداع البشري بهدف صنع مستقبل أفضل للإنسانية.

وأكد أن دولة الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، تحرص على تأمين كل ما يلزم من بنية تحتية وتسهيلات للمشاركين في المعرض، مشيراً الى أنه من المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 25 مليون زائر، ويستقطب نحو 192 دولة، بهدف المواصلة على تحويل دولة الإمارات إلى مركز للاستقطاب الاقتصادي والاستثماري العالمي.

من جهته، أشار نائب الرئيس التنفيذي لدعم التجارة والبنية التحتية في كوريا الجنوبية، لي من هو، إلى العلاقات الاستراتيجية والشراكة الخاصة التي تجمع بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية.

وتم خلال الفعالية عرض مجموعة من الصور والفيديوهات التي تتعلق بمعرض «إكسبو 2020 دبي» والتعريف به.