اتفاقية لجذب مليون سائح إلى دبي خلال 5 سنوات

المصدر: دبي - وام

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، توقيع اتفاقية شراكة بين «شركة موانئ دبي العالمية» وشركة «إم. إس.سي» السياحية، وقّعها المدير التنفيذي لـ«موانئ دبي العالمية»، محمد المناعي، والمدير التنفيذي لشركة «إم. إس.سي» السياحية، جياني أونوراتو، بهدف جذب مليون سائح إلى دبي خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التزام الطرفين بخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن سفن «إم.إس. سي» الزائرة لدبي، شاملاً ذلك عملية تعبئة الوقود، عندما يتم تشغيل سفن «إم.إس. سي»، بالغاز الطبيعي المسال.

جولة الباخرة

وزار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، عصر أمس، الباخرة السياحية الإيطالية «إم.إس.سي. يليسيما»، الراسية في «ميناء راشد» بدبي، التي تعد من أكبر السفن السياحية في العالم، وتديرها شركة «إم إس سي كروز».

وتجول سموه في ردهات وأجنحة ومرافق الباخرة الإيطالية السياحية العملاقة، التي تتسع لـ5500 راكب، وتبلغ حمولتها نحو 172 طناً، يرافقه المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، والمدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي هلال سعيد المري، والمدير العام لدائرة جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح.

تقنيات متطورة

واستمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، من قائد الباخرة، القبطان الإيطالي جيفسيبي ماريسكا، لشرح أوضح فيه أن الباخرة تتألف من 19 طابقاً، مع أماكن للإقامة تراوح بين كبائن أساسية و«أجنحة ملكية».

كما تعرّف سموه من القبطان إلى التقنيات المتطورة التي يتميز بها مركز القيادة في الباخرة، للإبحار الآمن، وضمان سلامة وراحة ركابها.

وأعرب سموه عن إعجابه بما شاهده من مرافق خدمية وترفيهية على متن الباخرة، وشكر القبطان على الشرح الذي قدمه عن الباخرة السياحية العملاقة.

كما أثنى سموه على جهود شركة موانئ دبي العالمية، ودورها في تطوير حركة السياحة البحرية القادمة إلى دبي، دعماً لنمو القطاع السياحي الذي يعد من الروافد الأساسية لحركة التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة.

يشار إلى أن من المتوقع أن تستقبل مراسي «ميناء راشد» لسفن السياحة البحرية، خلال هذا الموسم، نحو 100 ألف سائح بحري.

«إم. إس. سي بليسيما».. حديقة مائية ومرافق ترفيهية

يعمل في الباخرة «إم. إس. سي بليسيما» نحو 1500 شخص، هم طاقم الباخرة التي توفر كل الخدمات والوسائل الترفيهية من عروض مسرحية وموسيقية، فيما تشمل المرافق الأخرى: صالة رياضية، وصالة بولينغ، وحديقة مائية، ونادياً صحياً، وممشى داخلياً، ومساحة تسوّق مع قبة LED بطول 262 قدماً لعروض الإضاءة.

وكانت «إم.إس.سي» أعلنت أنها ستكون أول شركة محايدة كربونياً بالكامل في العالم، ابتداء من أول يناير 2020. وستنفذ الباخرة السياحية سلسلة رحلات داخلية في الخليج.

الباخرة الإيطالية العملاقة تتسع لـ5500 راكب،

وتبلغ حمولتها 172 طناً.

منصور بن محمد استمع لشرح عن الباخرة من قائدها القبطان جيفسيبي ماريسكا.

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منصور بن محمد شهد التوقيع على اتفاقية الشراكة.

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