هيئة التأمين: نتابع الشركات الخاسرة.. وغرامات بحق غير الملتزمة بالتوطين

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

كشفت هيئة التأمين أنها حولت ست شكاوى إلى لجنة فض المنازعات التأمينية، خمس شكاوى منها من دبي، وواحدة من أبوظبي، وذلك منذ بدء عمل اللجنة منذ أسبوعين، مؤكدة وجود تراجع ملحوظ بلغت نسبته 72% في عدد الشكاوى التأمينية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مقارنة مع عام 2018.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أنها تتابع عن كثب وضع الشركات التي حققت خسائر مالية وفقاً لنتائج الربع الثالث من العام الجاري، إضافة إلى فرض غرامات بحق تلك التي لم تلتزم بتحقيق نسب التوطين.

متابعة الشركات

وتفصيلاً، أكدت هيئة التأمين أن العمل جارٍ على متابعة جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، لاسيما تلك التي حققت خسائر، من خلال تقارير دورية وربعية للوقوف على وضعها المالي بشكل وافٍ، والتأكد من التزامها بالتعليمات المالية الصادرة من قبل الهيئة، مؤكدة حرصها على ضمان سلامة قطاع التأمين، واستمرارية شركاته، والتصدي لأي ممارسات سلبية.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن البيانات تشير إلى أن نتائج القطاع للربع الثالث إيجابية في مجملها، إذ بلغ صافي أرباح الشركات الوطنية 1.4 مليار درهم، ومع هذا تقوم الهيئة بالمتابعة الحثيثة لجميع الشركات، خصوصاً تلك التي لديها خسائر مالية.

نسب التوطين

وأضافت هيئة التأمين أنها تتابع كذلك التزام الشركات بنسبة التوطين المقررة وفقاً لنظام التوطين بالنقاط، والتأكد من التطبيق كماً ونوعاً، مبينة أنها تنظر إلى الموضوع نظرة شمولية لا تعتمد على العدد فقط، بل على نوعية الوظائف، كما تركز على التدريب.

وشددت على أن الشركات غير الملتزمة بتحقيق النسب الموكلة لها، تتعرض للغرامات المعتمدة من قبل اللجنة العليا لتنمية الموارد البشرية، لافتة إلى أن نسبة التوطين في القطاع حالياً تبلغ 12%، ومن المتوقع زيادتها بنحو كبير في الفترة المقبلة، بفضل خطط واستراتيجيات ومبادرات الهيئة، التي شملت التدريب في مجالات علوم التأمين، ومكافحة الجرائم المالية، والعلوم الاكتوارية.

وأكدت أنها وضعت خطة لتنفيذ هذه المبادرات، بالتعاون مع أفضل المعاهد العالمية في التأمين، لجذب المواطنين، والعمل على تدريبهم، وبشكل مجاني.

تحويل الشكاوى

كشفت هيئة التأمين أنه جرى تحويل ست شكاوى للجنة فض المنازعات التي بدأت عملها في دبي قبل نحو أسبوعين، خمس شكاوى منها من دبي، وواحدة من أبوظبي، لافتة إلى أن عدد الشكاوى الذي استلمته منذ بداية عام 2019 وحتى الآن تراجع بشلك ملحوظ بنسبة 72% تقريباً، إذ سجل العدد منذ بداية 2019 نحو 1865 شكوى، مقارنة مع 6723 شكوى خلال عام 2018 مكتملاً.

وأرجعت الهيئة هذا التراجع في عدد الشكاوى إلى إعادة تصنيف الشكاوى، واستبعاد الاستفسارات حول القوانين والتعليمات التي وضعتها هيئة التأمين من القائمة، فضلاً عن التأثير الإيجابي لجهود الهيئة في مجال تحسين خدمة المتعاملين، والإطار التنظيمي عموماً.

أقساط التأمين

توقعت هيئة التأمين نمواً في أقساط التأمين المكتتبة خلال العام الجاري بنسبة 10% تقريباً، مقارنة بما تم تحقيقه خلال عام 2018 الذي سجل 43.7 مليار درهم.