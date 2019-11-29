سفارة الدولة في كولومبيا تروج لـ«إكسبو 2020»

المصدر: بوغوتا - وام

نظمت سفارة الدولة في كولومبيا فعالية ترويجية لمعرض «إكسبو 2020 دبي» في العاصمة بوغوتا، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترويج السياحة والاستثمارات الأجنبية «بروكولومبيا». وقال سفير الدولة لدى كولومبيا، سالم راشد العويس، خلال الفعالية إن «(إكسبو2020 دبي) يعد من أكبر الفعاليات العالمية من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي، وأنه يشكل منصة لالتقاء المبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد، لتبادل الأفكار والكشف عن إنجازات الإبداع البشري، بهدف صنع مستقبل أفضل للإنسانية». وأضاف أن «دولة الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها، تحرص على تأمين كل ما يلزم من بنية تحتية وتسهيلات للمشاركين في المعرض الذي يتوقع أن يجذب أكثر من 25 مليون زائر، ويحتضن أكثر من 192 دولة». من جهتها، اعتبرت رئيسة «بروكولومبيا»، فلافيا سانتورو تروخيجو، أن هذه فرصة مهمة لتسليط الضوء على الحدث الذي سيسمح لبلادها بالاستفادة من خبرات دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية. وأكدت في كلمتها خلال الفعالية أن مشاركة كولومبيا في «إكسبو2020 دبي» تعد من أكثر المشروعات أهمية بالنسبة لبلادها للسنوات المقبلة، حيث يعد منصة مثالية للحكومة الكولومبية لتنمية اقتصادها. وأشارت تروخيجو إلى أن المنتجات التي ستشارك بها في الحدث العالمي تشمل الأدوية والقهوة والكاكاو والزهور، وكذلك الفواكه وصناعة الملابس والمصنوعات الجلدية والصناعات اليدوية وغيرها.