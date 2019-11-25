إطلاق جائزة الصناعة الذكية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت اقتصادية دبي، ممثلة في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وإدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي، جائزة الصناعة الذكية، لتضاف إلى فئات جائزة دبي للجودة، التي تستهدف إشراك القطاع الصناعي في مسيرة التميز ضمن جوائز التميز لقطاع الأعمال، وتحقيقاً لرؤية استراتيجية دبي الصناعية 2030 في تشجيع القطاع الصناعي بدبي، خصوصاً الصناعات التحويلية، على التنافس اعتماداً على المعرفة والابتكار، ومواكبة التوجهات العالمية في التحول الرقمي الصناعي، وتبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان، أمس، بأن «دبي لتنمية الصادرات»، الجهة المشرفة على استراتيجية دبي الصناعية 2030، بالتعاون مع إدارة التميز لقطاع الأعمال، ستعمل على تعميم هذه الفئة من الجوائز في القطاع الصناعي، الذي يعد أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن جائزة الصناعة الذكية، تضم تسعة معايير أساسية تم وضعها قياساً على النموذج الأوروبي الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، إضافة إلى معايير تقنية لقياس مدى تحول العمليات رقمياً، وتكاملها في سلاسل القيمة الأفقية والعمودية في المؤسسة الصناعية، لتشمل سلسلة التطوير والتصنيع والتوريد والمنتجات والخدمات.

وقال مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في اقتصادية دبي، خالد القاسم، إن «اقتصادية دبي تعمل بصفة مستمرة على تعزيز مكانة جوائز التميز لقطاع الأعمال، لاسيما جائزة دبي للجودة، بحيث تمثل مرجعاً معتمداً لكل القطاعات، ووسيلة لتحسين الأداء والإنتاجية، لذا نعمل على تطوير معايير الجودة والخدمة وتعزيز التنافسية بين المشاركين، إلى جانب تدشين المبادرات التي تخدم مجتمعات الأعمال».

من جهته، قال مدير عام مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي، إن «المؤسسة تسعى من إطلاق جائزة دبي للصناعة الذكية، الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز استدامته»، مشيراً إلى أن «هذا الإطلاق بمثابة حافز، لتشجيع الشركات على التحول الرقمي الصناعي، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي الصناعية 2030 الأساسية».

وأكد العوضي أن إطلاق الجائزة يعزز تبني التقنيات المتقدمة، وتحويل التحديات المستقبلية إلى فرص مجزية وذات عائد مضاعف في القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن جائزة الصناعة الذكية ستسهم في نشر ثقافة تبني التقنيات المتقدمة الداعمة للقطاع الصناعي.

مستوى النضج الرقمي

قالت مديرة إدارة تنمية الصناعات والمنتجات في مؤسسة دبي لتنمية لصادرات، عائشة الفلاسي، إن جائزة الصناعة الذكية، ضمن جائزة دبي للجودة، تحدد مستوى النضج الرقمي للمصانع المحلية، ومدى انتشار مفهوم أفضل الممارسات والمنهجيات المتبعة من قبل الشركات الصناعية في الإمارة للتحول الذكي. وأضافت: «نطمح إلى تسليط الضوء على المصانع التي تواكب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، من أجل بث روح التنافس والتسابق نحو تبني الصناعات التي تتضمن أجهزة الاستشعار الذكية وتكنولوجيا كشف المواقع، ومنصات إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي القائم على أصول البلوك شين وغيرها».