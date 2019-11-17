«دبي للطيران» ينطلق اليوم في «دورة استثنائية»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

تنطلق في دبي، اليوم، فعاليات الدورة الـ16 من «معرض دبي للطيران»، الذي يجتذب كل قطاعات صناعة الطيران لمدة خمسة أيام.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة له على «تويتر» أمس: «ينطلق غداً (اليوم) أحد أكبر معارض الطيران في العالم.. معرض دبي للطيران.. 160 دولة.. 1300 شركة.. و165 طائرة مدنية وعسكرية».

وأضاف سموّه: «في دورته الماضية، كانت صفقاته 113 مليار دولار.. ونتطلع إلى دورة استثنائية تبدأ من (دبي وورلد سنترال) المحطة العالمية الجديدة في عالم المطارات».

فعاليات المعرض

ويتوقع المنظمون للمعرض حضور نحو 87 ألف شخص من المتخصصين والمهتمين بصناعة الطيران، للتفاعل مع ممثلين عن 1300 شركة ومؤسسة.

وتشمل فعاليات «دبي للطيران» في نسخته الجديدة، مؤتمرات متخصصة، من بينها مؤتمر «كارجو كونيكت» المتخصص في قطاع الشحن، إضافة إلى مؤتمرين مجانيين في جناح الفضاء: «نساء في الفضاء»، و«أحاديث تقنية»، تستضيفهما وكالة الإمارات للفضاء، لمناقشة تطور قطاع الفضاء على المستوى العالمي.

أما مؤتمر إدارة الحركة الجوية العالمية، الذي يعقد يومي 19 و20 نوفمبر 2019، فسيجمع قطاعات الصناعة، ويتضمن مناقشات متعمقة، وتبادل الأفكار بين المشاركين، وأحدث المعارف الخاصة بإدارة الحركة الجوية.

وبلغ دعم المعرض أعلى مستوياته في دورة العام الجاري، إذ أعلن «معرض دبي للطيران» عن أول شريك تكنولوجي له، هو مجموعة التكنولوجيا المتقدمة «إيدج»، التي تضم أكثر من 25 مؤسسة، منها شركات تابعة لشركة الإمارات للصناعات العسكرية، ومجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات، وتوازن القابضة، ومؤسسات مستقلة أخرى. كما أصبحت شركة الطائرات المروحية السعودية، الراعي البلاتيني للمعرض.

وستشمل ساحة عرض الطائرات أحدث الطائرات المدنية، وطائرات رجال الأعمال، والطائرات العسكرية، إضافة إلى مجموعة من المروحيات من روّاد الصناعة وشركات جديدة.

بدورها، ستعرض شركة «طيران الإمارات» طائرة «بوينغ 777-300» ذات المدى التشغيلي الطويل للغاية، وطائرة «إيرباص A380-800»، وطائرة «إيرباص كوربوريت جيت 319».

من جهتها، ستعرض «مجموعة شركات أورا» (AGC) الطائرة من دون طيار (AURA 100 UAV)، فيما تعرض «غلف ستريم» طائراتها (G500)، و(G600)، و(G650). وشتمل المعرض على مشاركات لطائرات من وزارة الدفاع اليابانية، والقوات الجوية الفرنسية، وسلاح الجو الإماراتي.

محمد بن راشد: «(دبي وورلد سنترال) محطة عالمية جديدة في عـالم المطارات».

استعراضات

يشارك فريق «فرسان الإمارات»، ضمن الاستعراضات الجوية اليومية، إضافة إلى فريق «باترول دي فرانس»، التابع للقوات الجوية الفرنسية، الذي يعود إلى المعرض للمرة الأولى منذ عام 2011. كما تشارك في الاستعراضات الجوية طائرة «داسو رافال» و«بوينغ B787-9»، إضافة إلى شركة الاستعراضات الجوية الوحيدة في العالم، المتمثلة بفريق «بليدز» من المملكة المتحدة.

40 متحدثاً

يشارك في «دبي للطيران» أكثر من 40 متحدثاً مؤثراً في نقاشات على مدى يومين، منهم مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، سيمونيتا دي بيبو، ورئيس المركز الوطني للأبحاث الفضائية في فرنسا، جان-إيف لو غال، والرئيسة التنفيذية للدفاع والفضاء والأمن في «بوينغ»، لين كاريت.

الدورة الأكبر

توقعت المديرة التنفيذية لشركة «تارسوس إف آند آي»، المنظمة للمعرض، ميشيل فان أكيليجين، أن تكون دورة العام الجاري من معرض دبي للطيران الأكبر والأفضل على الإطلاق. وقالت: «يتضح نمو صناعة الطيران والفضاء في المنطقة وخارجها، من خلال ارتفاع عدد الشركات والمؤسسات العارضة، إذ يشارك عارضون جدد من آسيا وأوروبا، والولايات المتحدة، ودول العالم الأخرى».

فعاليات «دبي للطيران» تتضمن مؤتمرات متخصصة. مؤتمرا «نساء في الفضاء» و«أحاديث تقنية» يناقشان تطوّر قطاع الفضاء.