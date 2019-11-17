8 مليارات درهم استثمارات إمـاراتيـة في أذربيجان

المصدر: باكو - الإمارات اليوم

أفادت وزارة الاقتصاد بأن قيمة الاستثمارات الإماراتية في أذربيجان بلغت 2.2 مليار دولار (8.09 مليارات درهم)، فيما تقدر الاستثمارات الأذرية في السوق الإماراتية أكثر من 350 مليون دولار، مؤكدة أنه يجري العمل على تطوير حجم الاستثمارات المتبادلة.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، التي عقدت في العاصمة الأذرية باكو.

وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «رفع مستويات التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، يمثل هدفاً رئيساً للعمل والتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة».

وتابع المنصوري أن «حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل العام الماضي نحو 265 مليون دولار (975 مليون درهم)، وهو رقم لايزال متواضعاً ولا يرقى إلى تطلعات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية». وأضاف أن «عدد رحلات الطيران المباشرة لشركات الطيران الإماراتية سجل 27 رحلة أسبوعياً، يصل إلى 44 رحلة في أوقات الذروة».

يذكر أن التبادل السياحي بين البلدين قد سجل نمواً ملموساً، حيث بلغ أعداد نزلاء الفنادق الوافدين إلى الدولة من السوق الأذرية نحو 4.3%، بإجمالي عدد تجاوز 54 ألف نزيل فندقي عام 2018، مقابل نحو 52 ألف نزيل فندقي في 2017. فيما بلغ عدد السياح من دولة الإمارات إلى أذربيجان نحو 94 ألف سائح خلال عام 2018.

واتفق البلدان، خلال مناقشات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، على عدد من المحاور الرئيسة لتعزيز أطر التعاون في أكثر من 14 قطاعاً حيوياً، شمل التجارة والاستثمار وريادة الأعمال والصناعة والنقل والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والتحول الرقمي والتعليم والسياحة، فضلاً عن أهمية الفرص المطروحة في مجال الأمن الغذائي والمائي والبيئة والزراعة وحلول المياه.