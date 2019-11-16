«دافزا» تستعرض بيئتها لجذب الاستثمارات في «دبي للطيران»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا) عن مشاركتها في فعاليات النسخة 16 من معرض دبي للطيران 2019، خلال الفترة بين 17 و21 نوفمبر الجاري، وذلك لاستعراض محفظتها المتكاملة من الخدمات المتميزة أمام الشركات العاملة بقطاع النقل الجوي.

وقالت مساعد المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، آمنة لوتاه: «نسعى، من خلال المشاركة في معرض دبي للطيران، إلى تأكيد التزام المنطقة الحرة بتوفير البيئة المثالية التي تجذب الاستثمارات الأجنبية إلى إمارة دبي، خصوصاً من قبل الشركات المتخصصة في قطاعات النقل الجوي، وصناعة الطيران والفضاء، إذ تضم (دافزا) في الوقت الراهن مقار إقليمية للعديد منها، بما فيها اثنتان من أكبر شركات تصنيع الطائرات على مستوى العالم».

وستنظم «دافزا» جلسات حوارية وعروضاً ضمن منصة «فيوتشر أفيشن لاونج»، أول شبكة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تستشرف مستقبل قطاع الطيران في إمارة دبي. وستتضمن الجلسات الحوارية، التي سيشارك فيها مجموعة من المتحدثين، موضوعات مهمة حول استشراف مستقبل قطاع الطيران، وصناعاته ورسم مساراته، من خلال تقديم وطرح ومناقشة حلول مبتكرة ومستدامة.