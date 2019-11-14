«أدنوك للإمداد والخدمات» تشحن 20 مليون طن منتجات إلى 20 دولة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، القبطان عبدالكريم المصعبي، إن الشركة شحنت أكثر من 20 مليون طن من المنتجات إلى 20 دولة خلال العام الماضي.

وأضاف المصعبي في تصريحات صحافية، أمس، على هامش معرض «أديبك 2019»، أن الشركة تعمل حالياً على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تعزيز التكامل بين قطاعات الخدمات البرية والبحرية، وإضافة سفن جديدة عبر الاستحواذ والاستئجار لتلبية الطلب المحلي والدولي المتزايد.

وأشار إلى أن «أديبك 2019» يعد فرصة كبيرة للتواصل المباشر مع الشركاء في القطاع البحري والعملاء، لعرض خدمات الشركة الشاملة والمتكاملة، وإظهار القيمة المضافة التي تقدمها لعملائها في دولة الإمارات وحول العالم.

وبين المصعبي أنه تم تأسيس «أدنوك للإمداد والخدمات» عام 2017، بعد دمج ثلاث شركات تابعة لشركة «أدنوك»، حيث أسهم هذا الدمج في تكامل خدمات الشحن البحري والخدمات البحرية والخدمات اللوجستية البحرية والخدمات البرية، ما عزز من القدرات المؤسسية للشركة.

وأكد أن نموذج أعمال شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الشامل، يسهم في خلق القيمة من خلال أربعة أنشطة رئيسة، تشمل أنشطة الشحن البحري، سواء من خلال سفنها الخاصة أو عن طريق السفن المستأجرة، والتي تشمل النفط الخام والمنتجات المكررة، والبضائع الجافة السائبة، ونقل الغاز الطبيعي المسال، فضلاً عن الخدمات البحرية، والخدمات البرية.