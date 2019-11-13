«إكسبو 2020 دبي» يدعم نمو القطاع غير النفطي 1.8%

المصدر: شريف اليماني - دبي

أفاد تقرير صادر عن «بنك الكويت الوطني»، بأن معرض «إكسبو 2020 دبي»، بجانب تأثير الإصلاحات الهيكلية، وحزمة التحفيز، سيؤدي إلى نمو القطاع غير النفطي في الدولة بنحو 1.8% في عامي 2020 و2021، مقارنة بنحو 1% خلال عام 2019.

وتوقّع التقرير أن يزداد الطلب عموماً في دولة الإمارات بحلول العام المقبل، بدعم من العوامل الثلاثة السابقة، كما ستزداد الأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وأكد أن «إكسبو 2020 دبي» سيسهم في تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، من خلال دعم الحركة السياحية، وتشجيع تطوير مشروعات مبتكرة في دولة الإمارات، وتعزيز المكانة العالمية للدولة وجهة مثالية لإطلاق ومزاولة الأعمال.

وأوضح التقرير أن المعرض سيسهم من خلال أنشطته التفاعلية الموجهة للشركات والشباب، في حفز النمو الاقتصادي والثقافي والعلمي، فضلاً عن إطلاق العنان لإمكانات الشريحة السكانية الأصغر سناً، والأسرع نمواً في العالم.

إلى ذلك، توقعت وكالة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية، أن يحقق اقتصاد إمارة دبي نمواً قوياً، خلال العامين الجاري والمقبل، بنسبة 3.8% و4.5% على التوالي، بدعم من «إكسبو 2020 دبي»، متوقعة أن يضيف المعرض إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي 38 مليار دولار (140 مليار درهم).

المعرض يعزّز المكانة العالمية للدولة وجهة مثالية لإطلاق الأعمال.