23.3 ألف شكوى من متعاملي "اتصالات" و"دو" خلال 10 شهور

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي







أفادت هيئة تنظيم الاتصالات بأنها تلقت خلال العشرة شهور الأولى من العام الجاري 23.3 ألف شكوى من متعاملي "اتصالات" و"دو" حيث تم حل أكثر من 95 % منها، وذلك بحسب بيانات صادرة اليوم، عن الهيئة. وأوضحت أنها تلقت نحو 23 ألفا و327 شكوى عن الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، كان نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 10 آلاف و537 شكوى، مقابل نحو 12 ألفا و790 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

وأضافت أنه تم حل أكثر من 95% من شكاوى متعاملي «اتصالات» و«دو» بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأشارت إلى أنه جري إغلاق 95.65% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 95.68% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.

وفى العام الماضي 2018، تلقت الهيئة 29 ألفا و67 شكوى، كان نصيب شركة «اتصالات» منها 12 ألفا و569 شكوى، مقابل نحو 16 ألفا و498 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.