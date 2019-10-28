«النقد الدولي» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.3% خلال 2020

المصدر: وام - دبي

توقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة نمو اقتصاد الإمارات إلى 3.3%، خلال عام 2020، وهي أعلى من معدل متوسط النمو المحدّد لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقدر بـ3%، الأمر الذي يشير إلى استمرار صعود مؤشر النمو للاقتصاد الوطني للعام الثالث على التوالي.

وتأتي توقعات الصندوق متوافقة مع العديد من الدراسات الصادرة عن المؤسسات العالمية المتخصصة، بشأن نِسَب النمو للاقتصاد الإماراتي، الذي شهد خلال عام 2019 نشاطاً جيداً للناتج المحلي غير النفطي، بدعم من المحفزات الاقتصادية التي أُعلن عنها خلال العامين الماضيين، سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، في مختلف إمارات الدولة.

النمو المتوقع للإمارات أعلى من معدل المتوسط المحدّد لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا