«الأوراق المالية» تحذر المستثمرين من 4 حسابات على «تويتر»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين من التعامل مع أربعة حسابات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يقدم أصحابها استشارات مالية وتحليلية تتعلق بأسواق المال في الدولة دون الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة هذه الأنشطة، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن أي تعامل مع تلك الحسابات.

وأوضحت الهيئة في إفصاح لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس، أن صاحب الحساب: (BayaN‏@bayan_nabeel)

على «تويتر» غير حاصل على أي ترخيص من «الأوراق المالية» لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، محذرة المستثمرين من التعامل مع صاحب الحساب في ما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بأسواق المال والتي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة.

وأضافت أن صاحب الحساب: (@OsamaKh83) على «تويتر» غير حاصل أيضاً على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، محذرة المستثمرين من التعامل معه في ما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بأسواق المال.

وأكدت الهيئة أن صاحب الحساب: (@M_Arekat) غير حاصل على ترخيص الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي، محذرة من التعامل معه أيضاً.

كما أكدت أن صاحب حساب المستخدم (@bumansour2010) غير معتمد كمستشار مالي أو محلل مالي لدى الهيئة، وأنها غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع ذلك الحساب بهذه الصفة.