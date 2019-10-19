«طاقة أبوظبي» تستكمل تحضيرات المشاركة في «الأسبوع الأخضر»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

استكملت دائرة الطاقة في أبوظبي تحضيراتها للمشاركة في فعاليات الأسبوع الأخضر في دبي، المزمع انعقادها خلال الأسبوع المقبل، إذ تشارك الدائرة راعياً ماسياً للنسخة 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، إلى جانب «معرض دبي للطاقة الشمسية»، و«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر».

وتستعرض الدائرة عبر جناحها في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتحت شعار «نحو عصر جديد لطاقة أبوظبي»، أبرز إنجازات قطاع الطاقة في أبوظبي، وما تعتمده من خطط واستراتيجيات وأدوات تقنية، تستهدف تمكين وتحفيز مسيرة تحوّل القطاع إلى المزيد من الكفاءة والاستدامة وصداقة البيئة، وذلك عبر تجهيز جناحها بتقنيات مميزة قادرة على تعريف زوّار الجناح بتاريخ ونشأة القطاع والسيناريوهات المستقبلية التي يتنبأ بها «نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة».

وتشمل مشاركات الدائرة كذلك مجموعة من الجلسات النقاشية التي ستناقش آليات تسريع الاعتماد على تقنيات الطاقة الشمسية، وأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مستقبل الطاقة المتجددة.

وأكد رئيس دائرة الطاقة، المهندس عويضة مرشد المرر، حرص الدائرة على دعم ورعاية الفعاليات والأحداث العالمية المختصة بقطاعات الطاقة والبيئة والاستدامة، والتي يجري تنظيمها واستضافتها في دولة الإمارات، نظراً لما تلعبه من دور بارز في التعريف بمكانة الدولة عاصمة عالمية في المجال، واستعراض التجارب الرائدة والإنجازات التي حققتها مختلف الأطراف المحلية في هذا الشأن. وقال: «انطلاقاً من دور الدائرة المتمثل في قيادة تحول قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي، وضمان أمن الإمدادات والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستدامة، فإننا نلتزم بالعمل والتنسيق مع مختلف الأطراف ذات العلاقة على المستويين المحلي والعالمي في سبيل تمكين القطاع من تحقيق أهدافه الاستراتيجية، واطلاع المؤسسات العالمية على ما تمتلكه أبوظبي من فرص استثمارية مميزة في قطاع الطاقة».