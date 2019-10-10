دعوة للمشاركة في استطلاع الخدمات المالية

المصدر: أبوظبي - وام

دعا المصرف المركزي، في بيان أصدره أمس، العملاء الراغبين بالمشاركة في استطلاع الرأي لتقييم وقياس مستويات رضا العملاء عن الخدمات المقدمة من البنوك وشركات التمويل والصرافات العاملة في الدولة، إلى زيارة موقعه الإلكتروني: (https:/‏/‏www.centralbank.ae) للاطلاع على مضمون الاستطلاع.

وأفاد «المركزي»، بأن هذا الاستطلاع يأتي في إطار جهود المصرف المتواصلة لمراقبة وتنظيم أنشطة المؤسسات المالية، والارتقاء بجودة الخدمات والتجارب المقدمة للعملاء، وتقييم مدى سعادة ورضا العميل.

وأشار إلى أن نتائج الدراسة ستوفر معلومات مهمة وبيانات مفيدة حول أبرز آراء وتوجهات العملاء، بما يدعم المصرف المركزي في عملية مراجعة وتطوير الإطار التنظيمي لحماية المستهلكين المعني بحماية عملاء الخدمات المالية في الدولة.