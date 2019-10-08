بلدية دبي تكافح الحشرات بخريطة إلكترونية

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

كشفت بلدية دبي، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2019، عن جهاز جديد يعمل بوجود خدمة الإنترنت، ويزوّد المختصين بخريطة عن أماكن انتشار الحشرات، وأعدادها، ما يساعدهم على سرعة التحرك لمكافحتها، ويدعم كثيراً جهود القضاء على الآفات.

وبدأت البلدية أولى تجاربها على الجهاز الجديد المسمى «إنترنت الآفات» في السابع من سبتمبر، لافتة ألى أنه ساعد على التخلص من الحشرات الموجودة في الأماكن التي وضع فيها.

وقال المشرف على الشركات بقسم مكافحة آفات الصحة العامة، محمد سلطان، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المشاركة في «جيتكس» إن هذا الجهاز هو الأول من نوعه في المنطقة العربية، الذي يرصد عدد الحشرات الموجودة في المواقع، وأماكن وجودها، والتوقيت الذي تم رصدها فيه، ومن ثم يكون هذا تنبيهاً للجهات المختصة بضرورة التحرك سريعاً للتخلص منها.

وأشار إلى أن هذا الجهاز يستخدم حالياً تحت التجربة في كل من قسم مكافحة آفات الصحة العامة بالبلدية، ومقصب دبي، وسفاري دبي، وسوق الفواكه والخضار في ورسان، ويحصر وجود ثلاثة أنواع من الحشرات، هي الصراصير والقوارض والذباب، لافتاً إلى أن أول استخدام تشغيلي له سيكون في «إكسبو دبي 2020».