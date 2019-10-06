«الموانئ والجمارك» تعرض 17 مشــروعاً ذكياً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بمنصة خاصة ضمن جناح حكومة دبي الذكية. وستعرض الجهات التابعة للمؤسسة وتحت شعار «بوابة ابتكارات المستقبل» 17 ابتكاراً جديداً من أحدث مشروعاتها ومبادراتها الذكية، وتطبيقاتها المتقدمة للذكاء الاصطناعي، وزيادة إنتاجية الموظفين، و«بلوك تشين»، وأتمتة الإجراءات والواقع الافتراضي.

ومن المنتظر أن تطلق دائرة جمارك دبي رسمياً نظام «محرك الإنتاجية» الذي يهدف إلى زيادة إنتاجية الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما ستعرض المرحلة الثانية من الواقع الافتراضي في عمليات التفتيش، ونظام «المراصفة الذكي» لتيسير حركة التجارة المشروعة عبر تسهيل رسو السفن التجارية في خور دبي لتفريغ وتحميل البضائع باستخدام التطبيقات الذكية، و«بنك البيانات اللوجستي» للخدمات الإنسانية، وبرنامج مسار النظام الذكي الذي يوفر أتمتة عملية تحديث الاستراتيجية المؤسسية والخطط التشغيلية، و«برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد» الذي يوفّر سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي.

بدورها، تشارك مجموعة موانئ دبي العالمية بثلاثة مشروعات؛ وهي مشروع نظام التخزين الطابقي للحاويات «بوكس باي»، الذي يسهم في تغيير طريقة مناولة الحاويات في الموانئ عبر نظام تخزين جديد وذكي، ومن المتوقع أن يحقق هذا النظام زيادة بنسبة 200% على السعة التقليدية لمحطات الحاويات، كما ستعرض «روبوت» فتح أقفال الحاويات.