270 مليار دولار استثمارات الإمارات في قطاع الطيران

المصدر: دبي ــ وام

تحتفل دولة الإمارات، اليوم، بـ«يوم الطيران المدني»، الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، ويتوافق مع ذكرى هبوط أول طائرة في مطار المحطة بإمارة الشارقة عام 1932 كانت تابعة للخطوط الإمبراطورية البريطانية.

وتعكس المؤشرات والأرقام حجم التطور الهائل والنمو المستمر الذي يشهده قطاع الطيران في دولة الإمارات نهاية عام 2018، إذ تسيّر الناقلات الوطنية الإماراتية رحلاتها إلى 108 دول و224 مدينة حول العالم، فيما يضم قطاع الطيران المدني في الدولة 8752 طياراً و37 ألفاً و972 مضيفاً ومضيفة و4472 مهندساً، إضافة إلى 352 مرحلاً جوياً، و49 مركز صيانة، و18 مركزاً طبياً متخصصاً، و56 مركز تدريب واستشارات.

وبلغت قيمة استثمارات الإمارات في قطاع الطيران 270 مليار دولار، بينما وصل عدد الشركات العالمية التي تقوم بالتشغيل إلى مطارات الدولة 1048 شركة، كما تم تنفيذ 883 ألف حركة جوية في عام 2018، في وقت جاء فيه مطار دبي الدولي في المركز السادس عالمياً في الشحن، مسجلاً نحو 68.658 مليون كيلوغرام.

وتعد الإمارات من الدول التي تمتلك أكبر أسطول من الطائرات عريضة البدن في العالم من نوع «بوينغ 777» بعدد 191 طائرة، و«إيرباص 380» بعدد 119 طائرة، وتمتلك الناقلات الوطنية الأربع في الإمارات 498 طائرة، فيما تواصل مطارات الدولة الثمانية تألقها على خريطة صناعة الطيران العالمية.

وحققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في عدد المسافرين، الذين بلغ عددهم عبر مطارات الدولة في العام الماضي 134 مليوناً، ليتصدر مطار دبي الدولي عالمياً في عدد المسافرين عام 2018، متجاوزاً 89 مليون مسافر.

كما تبوأت الإمارات المركز الأول عالمياً في تطبيق أعلى معايير سلامة الطيران، وفي تطبيق معايير أمن الطيران وفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي، إضافة إلى المركز الأول في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي الصادر عن معهد التنمية الإدارية، كما تصدرت المركز الأول في عدد اتفاقيات خدمات النقل الجوي بـ176 اتفاقية.

ومثّل فوز الإمارات بمقعد في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، للمرة الخامسة، إنجازاً نوعياً جديداً يجسد مكانة الدولة ضمن اللاعبين الكبار في قطاع الطيران العالمي، وذلك بحصولها على 152 صوتاً من أصل 177 صوتاً. وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «قطاع الطيران المدني في الإمارات حقق إنجازات متلاحقة على كل الصعد، ومنها البنى التحتية والناقلات الجوية والأمن والسلامة والحلول الذكية والمراقبة الجوية وصناعة الشحن، ما يعكس ريادة الإمارات عالمياً في صناعة النقل الجوي». من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن قطاع الطيران في الإمارات يواصل تحقيق الإنجازات الاستثنائية، إذ أصبحت الإمارات اليوم واحدة من أكبر المراكز التي تستقطب الركاب حول العالم، بينما تُصنف مطاراتنا وخطوطنا الجوية من بين الأفضل على المستوى الدولي، في ظل مستقبل مشرق للقطاع.