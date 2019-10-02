«دبي الدولي».. سباق جديــــد أمام «هارتسفيلد» و«بكـين» لاســتقبال «الملــيار الثاني»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

بعد أن استطاع مطار دبي الدولي أن ينتزع مركز الصدارة من نظيره البريطاني «لندن هيثرو»، خلال عام 2014، كأكبر مطارات العالم في أعداد الركاب الدوليين، تشير معدلات النمو الحالية إلى أن المطار الإماراتي يمضي قدماً في طريقه نحو سباق جديد للمنافسة في صدارة أكبر مطارات العالم من حيث الإجمالي، أي أعداد المسافرين (المحليين والدوليين) معاً، وتقريب المسافة بينه وبين مطاري «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي، و«بكين العاصمة» الصيني، على صعيد تبوؤ المركز الأول لجهة إجمالي الحركة وليس المسافرين الدوليين فقط، وفقاً لمؤسسة مطارات دبي.

معيار

ويركز قطاع الطيران، عادة، على (المسافرين الدوليين) بشكل أساسي أثناء قياسه أداء محاور النقل الجوي، باعتبارهم الأكثر تأثيراً في حركة التجارة الدولية والسياحة، كما أنهم المعيار الذي يدل على مدى ارتباط مطار ما بالعالم الخارجي.

وخلال عام 2015، تقدم مطار دبي الدولي ثلاثة مراكز دفعة واحدة في قائمة أكبر مطارات العالم، في إجمالي أعداد الركاب بحسب المجلس العالمي للمطارات، بزيادة 10.7%. ووفقاً لبيانات المجلس الصادرة عن إدارات المطارات الثلاثة الأكبر في العالم، حقق «دبي الدولي» متوسط نمو في أعداد المسافرين بلغ نحو 10%، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2016، مقابل نسبة بلغت 2.5% و4% لمطاري «هارتسفيلد» و«بكين»، لكل منهما على التوالي.

مكانة قوية للمنافسة

وقال مسؤولون ومديرون، لـ«الإمارات اليوم»، إن ربط الوجهات بكفاءة عالية يمنح «دبي الدولي» مكانة قوية للمنافسة كمركز عالمي في المستقبل، لافتين إلى التوسعات الجارية لرفع الطاقة الاستيعابية في المطار، والعمل على توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في إطار تقليص الوقت اللازم لإنجاز إجراءات السفر، فضلاً عن تعزيز مستويات الخدمة.

وكان مطار دبي الدولي استقبل المسافر رقم «مليار» في 20 ديسمبر من العام الماضي، حيث استغرق المطار 51 عاماً، منذ تأسيسه في 30 سبتمبر 1960 وحتى 31 ديسمبر 2011، حتى استقبل المسافر رقم 500 مليون، إلا أنه استطاع استقبال الـ500 مليون مسافر المتبقية في سبع سنوات فقط، في الفترة ما بين 2011 و2018.

كفاءة العمليات

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «مطار دبي الدولي يشهد، خلال الفترة الحالية، توسعات عدة، وهو بصدد العمل على توظيف أحدث التقنيات وأكثر العمليات كفاءة، لتقليص الوقت اللازم لإنجاز إجراءات السفر، ما سيمكن المسافرين من التمتع بتجربة سفر تحظى بدرجة عالية من السلاسة والسهولة والراحة، ما سينعكس على تعزيز مركز المطار المستقبلي».

وأوضح السويدي أن «معدلات الإقبال المرتفعة تعد أحد أهم المحركات الرئيسة، التي تدفع المطار للنمو والعمل على تطبيق استراتيجيات بعيدة المدى، ومواصلة التطوير في ظل جميع التحديات»، مشيراً إلى أن «الصدى الذي تتلقاه مدينة دبي عالمياً، يجذب العديد من المسافرين عبر المطار».

وأضاف: «مع ازدياد معدلات الإقبال السياحي، وتحول الإمارة إلى مركز للمال والأعمال، وتزايد دورها في استضافة المعارض والفعاليات، فإن المطار سيواصل المنافسة في مختلف الصعد».

النمو المستقبلي

وذكر السويدي أن «دولة الإمارات تعمل على وضع الخطط المستقبلية، التي تحرص على نمو جميع القطاعات لتطبيق الرؤية التي تدفعنا لنكون دائماً في المراكز الأولى عالمياً»، لافتاً إلى أن «شركة طيران الإمارات بدورها جزء لا يتجزأ من قصة نجاح مطار دبي، إذ بدأت بإمكانات محدودة لكنها أصبحت لاحقاً ناقلة رائدة في صناعة السفر والسياحة، ولها دور وتأثير بارزان على المستوى العالمي في يومنا هذا».

وأشار إلى أن «البنية التحتية المتطورة، وجاهزية المطار لاستقبال أعداد كبيرة من المسافرين والناقلات الجوية، علاوة على معايير السلامة العالية والخدمات الفريدة من نوعها، كلها عوامل ستعزز معادلة النمو المستقبلي».

تكنولوجيا ذكية

بدوره، قال المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله أهلي: «نواصل الاستفادة من أحدث التكنولوجيات الذكية، والاستغلال الأمثل لاستثماراتنا، الأمر الذي لن يساعدنا فقط على التعامل مع النمو القوي في أعداد المسافرين وحسب، بل سيضمن لنا أيضاً تقديم تجربة لا نظير لها للمسافرين، علاوة على الإجراءات السريعة ومستويات الأمن المرتفعة».

وأضاف: «لكي نتمكن من إدارة هذا النمو بشكل فعال، فإننا بحاجة لمتابعة العمل نحو التميّز، والنظر إلى التحديات المرتبطة بالنمو المستقبلي كفرص».

نمو متواصل

من جانبه، قال نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي، جمال الحاي، إن «تفوق مطار دبي الدولي على مطار (هيثرو) في لندن، واعتلاءه رأس قائمة المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم بالنسبة لحركة المسافرين الدوليين، مثّلا تتويجاً لأكثر من خمسة عقود من معدلات النمو المتواصلة والأكبر على المستوى العالمي، التي حققها المطار الذي استقبل المسافر رقم (مليار) في 20 ديسمبر عام 2018».

وذكر أن «مؤسسة مطارات دبي لديها خطة جديدة، أطلقت عليها (دي إكس بي بلس)، لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار دبي حتى عام 2023»، مضيفاً: «نعمل في هذا الإطار باستمرار على تحليل وفحص الفرص، التي من شأنها تعزيز مكانة قطاع النقل الجوي في الإمارة، وتوفير أفضل التجارب للمسافرين عبر مطار دبي الدولي».

التوزيع المتوازن

إلى ذلك، قال رئيس شركة «بوينغ» الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، برنارد دَن، إن «العوامل الرئيسة التي أسهمت في جعل مطار دبي مركزاً عالمياً للطيران، تتمثل في إمكانية الوصول إلى العديد من الوجهات من نقطة مركزية واحدة، إلى جانب مركزها الحيوي الذي يوفر توزيعاً جغرافياً متوازناً (العديد من الوجهات ذهاباً وإياباً)، فضلاً الموقع الاستراتيجي بالقرب من المسارات المباشرة بين الوجهات، إلى جانب كفاءة عالية من حيث الكلفة لشركات الطيران».

وأضاف دَن أن «دبي تحقق نتائج جيدة من حيث هذه المقاييس، خصوصاً عند النظر في الحجم والنمو الهائلين للرحلات القادمة والمغادرة بين جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا»، مشيراً إلى أن «المدن التي لا توفر خدمات جوية فعالة، تعيش في عزلة عن بقية العالم».

مركز عالمي

وأوضح دَن أن «موقع دبي المركزي في وسط القارات الثلاث: (إفريقيا وأوروبا وآسيا)، وتوافر الخدمات الجوية للعديد من الوجهات، إضافة إلى السهولة النسبية لممارسة الأعمال التجارية مع دولة الإمارات، كلها عوامل أسهمت في نهوض الإمارة كمركز عالمي للأعمال».

وتابع: «في الواقع، لم يكن هذا النجاح ليتحقق لولا وجود خدمات جوية متميزة، ومطار عالي الكفاءة لتسهيل حركة الأشخاص والبضائع».

وبين أن «نجاح مطار دبي الدولي ارتكز على كونه واحداً من أكثر المراكز التي تربط بين آسيا وأوروبا كفاءة، فضلاً عن دوره في مساعدة شركات الطيران على النجاح بفضل توفير عمليات فعالة وتكاليف منخفضة، حيث ستبقى لهذين العاملين أهمية بالغة، بينما يسعى المطار لتحقيق المزيد من النمو».

معايير عالمية

وفي السياق ذاته، قال رئيس شركة «إيرباص» الأوروبية في إفريقيا والشرق الأوسط، ميكائيل هواري، إن «أبرز وأهم العوامل التي تدعم نمو ونجاح مطار دبي الدولي، تتمثل بالخطط الواضحة ذات الأطر التنفيذية الدقيقة، إضافة إلى مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجية»، لافتاً إلى أن «الطاقة الاستيعابية المتزايدة للمطار، وجاهزيته لاستقبال الطائرات الكبيرة، ونجاح العديد من الاستثمارات التي أطلقتها الحكومة الإماراتية وكبرى شركات الطيران العاملة في المطار، ساعدت على النهوض بعملياته بشكل كبير».

وأضاف هواري أن «منطقة الشرق الأوسط تعد إحدى أسرع أسواق الطيران نمواً في العالم، مع التزام شركات الطيران العاملة من مطار دبي الدولي بمجموعة من المعايير العالمية للارتقاء بمستقبل قطاع الطيران التجاري العالمي، في ظل تشغيلها أساطيل تضم أحدث الطائرات في العالم»، موضحاً أنه «من جهة أخرى، واصل مطار دبي الدولي وشركة طيران الإمارات الاستثمار في جهود الابتكار والتقنيات الحديثة، ما منحها سمعة عالمية مرموقة في هذا المجال».

وأفاد بأن «الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمطار دبي الدولي، الذي يبعد ساعاتٍ قليلة عن أوروبا وآسيا وإفريقيا، يُعزز مكانته على خارطة الطيران العالمية»، لافتاً إلى أن «جهود التطوير المتواصلة في مطار دبي الدولي، ستلعب دوراً محورياً في تعزيز مسيرة نموه ونجاحه في المستقبل، إذ سيساعد استخدام أحدث تقنيات المطارات في ضمان انطلاق ووصول الرحلات الجوية في الوقت المحدد، وضمان رضا وسعادة المسافرين».

أفضل التجارب

وذكر هواري أن «تركيز مطار دبي الدولي، بشكلٍ مستمر، على المسافرين يعُد مؤشراً إلى النهج الذي تلتزم به إدارة المطار لتقديم أفضل التجارب للمتعاملين، من خلال الخدمات المخصصة والعروض الجديدة»، مبيناً أنه «من العوامل الأخرى التي تسهم في تعزيز مسيرة نمو المطار، مواصلة شركات الطيران الاستثمار بطائرات حديثة ذات كفاءة عالية، لضمان مستويات عالية من الراحة للمسافرين وكفاءة تشغيلية للناقلات».

ولفت إلى أن «ازدحام المجال الجوي يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الطيران في المنطقة، حيث أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن هذا التحدي يُعتبر إحدى أخطر المشكلات التي تهدد نمو الطيران في المنطقة بنسبة 7% سنوياً».

عوامل التفوق

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط (مبيا)، علي النقبي، إن «مطار دبي الدولي، وبعد أن استطاع أن ينتزع مركز الصدارة من نظيره البريطاني (لندن هيثرو)، فإنه يمضي قدماً في طريقه نحو سباق جديد للمنافسة في صدارة أكبر مطارات العالم، من حيث إجمالي أعداد المسافرين (المحليين والدوليين) معاً، أمام وبين مطاري (هارتسفيلد أتلانتا) و(بكين)».

وأشار إلى أن «(دبي الدولي) سجل معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في حين تشير الخطط الحالية إلى استعداد المطار لمواكبة التطورات المستقبلية، والحفاظ وتعزيز مركزه التنافسي، وبعد أن استقبل المسافر رقم (مليار) في نهاية العام الماضي، بدأ المطار مشواره الجديد للمليار الثاني».

وبين النقبي أن «عوامل التفوق المستقبلية بالنسبة المطارات الدولية، تتمثل في تسهيل إجراءات السفر لتعزيز رضا المتعاملين، إلى جانب النظر في متطلبات شركات الطيران، وتوفير الخدمات التي تقلل تكاليفها التشغيلية»، لافتاً إلى أن «مطار دبي سارع في تنفيذ مراحل متقدمة لهيكلة المجال الجوي وتحسين كفاءة المسارات بالنسبة للرحلات القادمة والمغادرة، إلى جانب إطلاق مشروعات تسهم في تكامل منظومة السفر الذكي، عبر إطلاق مشروع (الممر الذكي)، الذي يمكّن المسافرين من العبور من منطقة الجوازات في مطار دبي الدولي، دون الحاجة لاستخدام وثائق السفر».

سياسات مرنة

وأوضح النقبي أن «تقليل كلفة العمليات الجوية بالنسبة لشركات الطيران، في مطار دبي الذي يوفر أحدث التقنيات لتسهيل إجراءات السفر، منها التدقيق المسبق على البيانات والبوابات الذكية، كلها عوامل ستسهم في زيادة حصته في سوق النقل الجوي العالمية»، مشيراً إلى أن «اتباع سياسات مرنة تشجع على الاستثمار والربط الفعال مع مختلف الأسواق لها دور بارز، خلال السنوات المقبلة، إلى جانب الموقع الجغرافي للمطار ما يضع الرحلات المنطلقة من دبي على بعد ثماني ساعات من نحو ثلثي سكان العالم».

وبين أنه «وفقاً لبيانات مؤسسة مطارات دبي، فإن (دبي الدولي) استطاع استقبال الـ500 مليون مسافر في غضون سبع سنوات فقط، ما بين 2011 و2018، مسجلاً معدلات نمو كبيرة مقارنة بمراكز النقل الدولية الأخرى».

وأشار النقبي إلى أن «التفرد بتقديم خدمات مبتكرة للمتعاملين عبر المطار، من خلال التعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لتسهيل تجربة السفر إلى جانب سهولة الربط الجوي مع الأسواق بما في ذلك الناشئة منها، سيسهم في زيادة المكاسب خلال السنوات المقبلة».

الطاقة الاستيعابية

بدوره، قال كبير المحللين في المؤسسة الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران (أو إيه جي)، جون غرانت، إن «التوسعات المتواصلة لزيادة الطاقة الاستيعابية في مطار دبي الدولي، فضلاً عن لجوء شركتين محليتين ناجحتين: (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) لشراء طلبيات كبيرة من الطائرات، عوامل مهمة ستدعم النمو الحالي والمستقبلي، إلى جانب الموقع الجغرافي للمطار بالنسبة للأسواق الناشئة في آسيا والصين».

تدفق حركة المسافرين

في إطار السعي الحثيث للارتقاء بتجربة المسافر عبر مطار دبي الدولي، أطلقت مؤسسة مطارات دبي نظاماً متطوراً، لمراقبة عمليات المطار بصورة آنية، وتصوير تدفقات حركة المسافرين لدعم تسيير العمليات بشكل سلس في أكثر مطارات العالم ازدحاماً. والنظام عبارة عن منصة سحابية مصممة خصيصاً، تقوم بجمع البيانات بواسطة أكثر من 50 نظاماً تشغيلياً، تشمل الأنظمة الخاصة بمطارات دبي وشركاء الخدمة المتعددين لديها، حيث تستخدم هذه المعلومات لإبقاء جميع الفرق التشغيلية المعنية على دراية ليس فقط بالسيناريوهات الحالية، لكن أيضاً بالأوضاع المستجدة في أي مكان من المطار، ابتداء من منطقة مداخل المطار، وانتهاء بمهبط الطائرات، ليتمكنوا من التنبؤ بالتحديات بدقة أكثر، وتعزيز التعاون بين شركاء الخدمة، واتخاذ القرارات بسرعة.

وبحسب «مطارات دبي»، فإن استخدام المعلومات الآنية والبوابات الذكية المتطورة، أسهم بالفعل في الارتقاء بتجربة المتعاملين في مطار دبي الدولي، حيث إنه في الربع الأول من العام الجاري تمكن المطار من تقليل وقت انتظار المسافرين بمعدل كبير وصل إلى 30%، كنتيجة مباشرة لهذه الأنظمة الذكية.

السعة المقعدية للرحلات الدولية

أفادت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن مطار دبي لايزال يتصدّر قائمة أكبر مطارات العالم من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية المغادرة، بفارق كبير يصل إلى سبعة ملايين مقعد سنوياً، مقارنة بنظيره البريطاني «لندن هيثرو» المصنف ثانياً.

ووفقاً للبيانات التي أرسلتها المؤسسة إلى «الإمارات اليوم»، وصل إجمالي السعة المقعدية المجدولة في مطار دبي الدولي خلال عام 2019، في الفترة من أول يناير وحتى نهاية ديسمبر المقبل، إلى 54 مليوناً و169 ألفاً و79 مقعداً على الرحلات الدولية المغادرة فقط، انطلاقاً من «دبي الدولي».

توسعة المجال الجوي

تعمل مؤسسة مطارات دبي، وفقاً لخطتها الاستراتيجية، على إشراك سلطات الطيران المدني الوطنية والإقليمية، ومزودي خدمات الملاحة الجوية، لضمان تقليص ازدحام المسارات الجوية، والحد من اختناقات حركة الطيران، وفتح المزيد من الطاقات المحتملة للمجال الجوي، والعمل لتطبيق واستخدام الجيل المقبل من التقنيات الحديثة، مثل إدارة الملاحة الجوية المرتكزة على الأداء والمجال الجوي الديناميكي، بهدف الاستفادة من قدرات الأساطيل الحديثة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي.

وكانت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، أنجزت مشروعاً لإعادة هيكلة المجال الجوي لإمارة دبي، وأسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية لأجواء المدينة بنسبة 25% لمطار دبي، ضمن سلسلة مشروعات يتم التحضير لها مستقبلاً، في إطار تعزيز قدرات مطارات دبي على التعامل مع النمو المتوقع في أعداد الرحلات الجوية.

• 3 مراكز تقدمها مطار دبي دفعة واحدة، في قائمة أكبر مطارات العالم، بإجمالي أعداد الركاب.

• 500 مليون مسافر استطاع مطار دبي استقبالهم في 7 سنوات.

• %10 متوسط نمو أعداد المسافرين في «دبي الدولي» بين 2011 و2016.

• ربط الوجهات بكفاءة عالية يمنح «دبي الدولي» مكانة قوية، للمنافسة كمركز عالمي في المستقبل.

• مطار دبي الدولي استقبل المسافر رقم «مليار» في 20 ديسمبر الماضي.