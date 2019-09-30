«مواصفات»: منع تداول منتجات العسل دون شهادات مطابقة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بأنها تعمل حالياً مع جهات عدة استعداداً لمنع تداول أي منتجات للعسل، سواء مستوردة أو محلية، دون حصولها على شهادات مطابقة، حيث سيكون ذلك إلزامياً بنهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأعلنت الهيئة في تصريحات صحافية، أمس، عن وجود 20 وظيفة فنية شاغرة مخصصة للمواطنين، موضحة أن نسبة توطين الوظائف في «مواصفات» وصلت إلى 68% أخيراً في مختلف الإدارات، فيما من المستهدف الوصول إلى نسبة 74% بنهاية عام 2019.

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، إنه «سيتم منع تداول أي منتجات للعسل الأبيض، سواء ذات منشأ محلي أو مستورد في أسواق الدولة لا تحمل شهادات مطابقة من الهيئة، حيث سيكون ذلك إلزامياً وبشكل نهائي بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل». وأضاف المعيني خلال إحاطة إعلامية عقدتها الهيئة في دبي، أمس، أن «(مواصفات) تعمل حالياً مع جهات عدة في الأسواق، منها شركات تجارية وجمعية النحالين في الدولة، بهدف التهيئة لتطبيق منع تداول أي منتجات لا تحمل تلك الشهادات»، مشيراً إلى أن «عدداً من الشركات الكبيرة حصل بالفعل أخيراً على شهادات المطابقة». وبيّن المعيني أن «لائحة شهادة مطابقة منتجات العسل تعد من المواصفات الخليجية، لكن الإمارات تعتبر أول دولة بدأت تطبيقها بعد إجراء عدد من التعديلات عليها، أبرزها إضافة أنواع من العسل، مثل عسل السدر»، معتبراً أن «تطبيق شهادات المطابقة لمنتجات العسل يعزز من انسيابية تجارة وتصدير المنتجات المحلية لمختلف الدول، ويدعم مركز الدولة التجاري في القطاع».

إلى ذلك، ذكر المعيني أن «نسبة توطين الوظائف في (مواصفات) وصلت إلى 68% أخيراً في مختلف الإدارات، فيما من المستهدف الوصول إلى نسبة 74% بنهاية العام الجاري، وذلك مع طرح 20 وظيفة فنية شاغرة حالياً مخصصة للمواطنين بالهيئة».

وقال إن «نسبة توطين المرأة في المناصب القيادية بالهيئة وصلت إلى 50%، مع استحواذ المرأة الإماراتية على مناصب قيادة ثلاث إدارات رئيسة في قطاعات الهيئة».

من جهة أخرى، أفاد المعيني بأن «الهيئة أصدرت خلال النصف الأول من العام الجاري 1.6 مليون بطاقة RFID، وهي تقنية (تحديد الهوية بموجات الراديو)، التي توضع في إطارات المركبات ولا يمكن استبدالها أو إزالتها، فضلاً عن إصدار 900 ألف بطاقة وشهادة ضمن برامج كفاءة الطاقة والمياه».

وأوضح أن «الهيئة أصدرت 6164 شهادة مطابقة بطاقة بيان للمركبات المستعملة المستوردة حسب متطلبات الصحة والسلامة، وكذلك أصدرت 9139 شهادة مطابقة للمنتجات حسب متطلبات الصحة والسلامة، إضافة إلى إصدار 8100 شهادة فحص ظاهري للمركبات». وبالنسبة لجهات منح شهادات الحلال، قال المعيني، إن «(مواصفات) سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري 49 جهة لمنح شهادات الحلال حول العالم، سعياً من الهيئة نحو التوسع في تقديم خدمات شهادات (الحلال) في الأسواق العالمية». وفي قطاع المواصفات، بيّن المعيني أن «الهيئة طورت 40 مواصفة قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، وثلاث لوائح فنية، مقارنة بـ38 مواصفة قياسية تم إصدارها خلال العام الماضي، علاوة على 10 لوائح فنية».

وأشار المعيني إلى أنه في ما يتعلق بضبط الموازين والعبوات والعدادات وأدوات القياس الطبية في الدولة، «تحققت (مواصفات) من 3386 ميزاناً و11.7 ألف عبوة و6622 عداداً للمحروقات و3809 عدادات (تاكسي)».