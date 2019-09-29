«إكسبو 2020 دبي» يختار 25 مشروعاً تنموياً تقدم حلولاً ملموسة للتحديات العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن المشروعات الـ25 المختارة ضمن برنامجه لأفضل الممارسات العالمية، وكان من بينها برنامج نرويجي يستبدل النفايات البلاستيكية بمكافآت مالية، ومشروع كاميروني لبناء معسكرات مستدامة للاجئين، وبرنامج على الإنترنت من «بوتان»، يحسب مكونات الوجبات المدرسية الصحية قليلة التكلفة من مزارع محلية.

وأكد المعرض، في بيان أمس، أن اختيار قصص النجاح الـ25، وكلها حلول بسيطة وفعالة ومحلية لمجموعة من أبرز التحديات التي يواجهها العالم، جاء في إطار بحث «إكسبو 2020» عن مشروعات رائدة تتناول أهداف التنمية المستدامة، وهي 17 هدفاً، تشكل خطة عالمية للعمل من أجل السلام والرخاء لسكان كوكب الأرض.

وستعرض المشروعات المختارة، وهي من 24 بلداً، وتشمل أفراداً ومجتمعات وأكاديميين وشركات ومنظمات دولية وحكومات، أمام الملايين من الزوار المتوقع حضورهم في النسخة المقبلة من «إكسبو 2020 دبي».

التنمية المستدامة

وجاء الإعلان عن المشروعات على هامش انعقاد قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في نيويورك، حيث اجتمع قادة عالميون لمراجعة التقدم في أهداف التنمية المستدامة، وتحديد إجراءات من شأنها تسريع وتيرة العمل على تطبيق برنامج العمل 2030 للتنمية المستدامة.

ويتناول كل برنامج وقع عليه الاختيار أحد أهداف التنمية المستدامة، البالغ عددها 17 هدفاً، بما فيها القضاء على الفقر، وتحسين جودة التعليم، وتحسين الوصول إلى فرص عمل ملائمة، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الطاقة النظيفة بأسعار مقبولة، والتصدي لظاهرة التغير المناخي.

17 هدفاً

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «أهداف التنمية المستدامة الـ17، التي تبناها العالم عام 2015، تمس قضايا جوهرية تتعلق بنا جميعاً، ومن الرائع حقاً أن نرى كل هذا العدد من الحلول الملموسة لهذه التحديات الكبرى. أقدم التحية لهذه المبادرات الـ25 لأفضل الممارسات، وأتطلع لمشاركة مشروعاتهم الفارقة مع العالم في (إكسبو 2020 دبي)».

وأضافت: «مع تغير مركز الثقل الاقتصادي والجغرافي وصعود تحالفات جديدة لتحل محل تكتلات قديمة، فإن اللجوء إلى معارف وآليات محلية قابلة للتطبيق بات أمراً غاية في الأهمية. وينعقد (إكسبو 2020) بعد خمس سنوات من الاتفاق على أهداف التنمية المستدامة، وتفصله 10 سنوات عن الموعد النهائي لتحقيقها في 2030، وستوفر النسخة المقبلة من إكسبو الدولي، التي ستكون الأولى التي تنعقد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، مناسبة لا سابق لها لتسريع وتيرة الإنجاز، ونشر الرسائل الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، واتخاذ إجراءات أخرى. حين نبادر جميعاً، ويقوم كل منا بدوره، سيكون الهدف المطلوب في الموعد النهائي المحدد في 2030 قابلاً للتحقيق».

141 بلداً

وكان برنامج إكسبو لأفضل الممارسات العالمية تلقى 1175 طلباً، من 141 بلداً، وقدّم قائمة مختصرة لهيئة اختيار دولية، تضم ممثلين عن المكتب الدولي للمعارض، وجامعة كمبريدج، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، والبنك الدولي، وبرنامج الموئل التابع للأمم المتحدة، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة اليونيسيف، ومنظمة الأغذية والزراعة الأممية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومركز ماستر كارد للنمو الشامل.

من جانبه، قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، فيسنتي غونزاليس لوسيرتاليس: «برنامج أفضل الممارسات يمثل إحدى أكثر المبادرات ابتكاراً وأهمية في إكسبو الدولي. يجمع هذا البرنامج المنظور التطبيقي لـ(إكسبو)، والدور المركزي للشعار الرئيس، والمسؤولية التعليمية التي تقع على كاهل المشاركين».

المشروعات الفائزة

تركز المشروعات الـ25 الفائزة، ومن بينها مشروعات من الحاصلة على منح من «إكسبو لايف»، على خمسة جوانب تنموية ذات أولوية، تم تحديدها من خلال برنامج إكسبو لأفضل الممارسات العالمية.

1- توفير خدمة شاملة ومستدامة: مقدم خدمات يمكن الوثوق به في مناطق الحضرية والريفية.

- «ديسبنسرز فور سيف ووتر»، إيفيدنس أكشن، كينيا.

- «يونيسيف درونز بروغرام»، يونيسيف، فانواتو.

- «وادي سولار باورد ووتر فيلتريشن»، هيليوز، النمسا.

- «بيغ بوكس فور ذا كاليه جانغل ريفيوجي كامب»، جانغالا، المملكة المتحدة.

- «20000 سانز»، كلية «هوغان لوفيلز وبيرفوت»، الهند.

2- تنمية سبل العيش والمشروعات: الترويج للوظائف وفرص الدخل البديلة، النساء في أماكن العمل،

والمنتجات والخدمات التنافسية، والوصول الأفضل للأسواق.

- «غلوبال بلاستيك ويست ديبوسيت آند تراكينغ سيستم»، إمباور، النرويج.

- «كويستشن كوفي فور إس دي جيز»، «سوستينابل غروارز»، رواندا.

- «ذا ماونتن بارتنرشب بروداكتس إنيشيتف»، «ذا ماونتن بارتنرشب»، بيرو.

- «ديجيتال فارمر سيرفيس»، «إيسوكو»، غانا.

- «هني برودكشن»، «دايتيك»، زامبيا.

3- البيئات المرنة: حماية الأصول البشرية والاقتصادية والطبيعية في البيئات الحضرية والريفية وغير المستقرة.

- «بيلدينغ إيه غرين رفيوجي كامب»، «لاند لايف كامباني» الكاميرون.

- «كونسيرفيشن كوأوبريتيفز»، «بلانيت إندونيسيا»، إندونيسيا.

- «هيومانيتريان ديفلوبمنت بيس نيكزس»، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، أوغندا.

- «ذا سريلانكا منغروف كونسيرفيشن بروجكت»، علم البحار - سريلانكا.

- «فولنرابل إن فيتنام»، «بويانت فاونديشن بروجكت»، فيتنام.

4- التنمية الاجتماعية: أنظمة الرعاية الصحية والتعليمية ذات الصدقية وبأسعار مقبولة.

- «كريتنغ إيجنتس فور بوزيتيف تشينج»، «سيتيزنز فاونديشن»، باكستان.

- «هايجين بروموشن ثرو روتين إيميونيزيشن»، منظمة ووتر آيد، نيبال.

- «إس دي جي كامبس»، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تونس.

- «جانما كلين بيرث كيت»، «آيزا»، الهند.

- «فايتينغ نيغليكتد تروبيكال ديزيزس ويز موبايل فونز»، منظمة «سايت سيفرز»، نيجيريا.

5- تأمين الطاقة والغذاء والمياه: إدارة استهلاك الموارد الطبيعية من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة

من المياه والغذاء والطاقة.

- «بلاس سكول منيوز»، برنامج الأغذية العالمي، بوتان.

- «إيكو فيلدج»، «بنغلاديش إنفيرونمنت آند ديفلوبمنت سوسايتي»، بنغلاديش.

- «بليزيس فرست كاكاو أغروفورستري كونسيشن ويذين إيه بروتيكتد إريا»، «ياكتشي كونسيرفيشن تراست»، بليز.

- «أغوا تيكا»، «فونديكور»، كوستاريكا.

- «سيتيزن فارم، إديبل غاردن سيتي»، سنغافورة.