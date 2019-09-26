متعاملون يتلقون رسائل احتيالية لطلب بياناتهم المصرفية

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفاد متعاملون بتلقيهم رسائل عبر تطبيق «واتس أب» تزعم أنها صادرة عن «المصرف المركزي» أو من البنوك العاملة في الدولة، في حين أنها ذات طبيعة احتيالية وذلك رغم إصدار المصرف المركزي بيانات تحذيرية للمتعاملين، أكثر من مرة، في هذا الصدد، إلا أن هذه الرسائل مازالت تصل للمتعاملين وتخبرهم بأنه تم حظر بطاقة الصراف الآلي الخاصة بهم، لأنهم لم يقوموا بتحديث بياناتهم، وأن عليهم الاتصال بأرقام محددة في الرسالة على الفور لاستعادة عمل البطاقة.

وقال مسؤول بالمصرف المركزي لـ«الإمارات اليوم»، فضّل عدم نشر اسمه، إن «(المركزي) نشر أكثر من مرة بيانات تحذيرية نصح فيها بتفادي الرد على مثل تلك الرسائل، وعدم فتح أي رابط مرفق بها، لاحتمال الوقوع ضحية لأحد مواقع القرصنة الإلكترونية».

وأكد المصرف للجمهور أنه لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مطلقاً لمخاطبة الأفراد أو مؤسسات الأعمال، كما ذكّر المتعاملين بأهمية حماية المعلومات الخاصة بحساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان من عمليات الاحتيال والاستخدامات غير المصرح بها.

وأضاف: «علاوة على ذلك، فإن المصرف المركزي ليس من مهامه تحديث بيانات المتعاملين أو التواصل المباشر معهم بأي وسيلة، ولا يقوم بذلك إطلاقاً، وهذا ما يجب أن ينتبه له الجمهور»، مشيراً إلى أن المصرف المركزي قام بمخاطبة البنوك لتوعية عملائهم بشكل متكرر، كما تم إبلاغ الجهات الأمنية لملاحقة المحتالين بالتعاون مع شركات الاتصالات.

وأكد أنه تمت مخاطبة الجهات الأمنية، ممثلة في أجهزة الشرطة التي قامت بدورها بتخصيص خط مباشر للإبلاغ عن حالات الاحتيال المالي، وهنا يأتي دور العميل نفسه الذي عليه أن يبادر بالاتصال بالشرطة والإبلاغ عن الرقم الذي يتم تلقي الرسائل منه، مشدداً على أهمية الوعي بمثل هذه الأمور، لاسيما من خلال مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي.