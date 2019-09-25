«جاهزية المدينة لإكسبو 2020 دبي» تبحث الاستعدادات لـ «المعرض»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت لجنة جاهزية المدينة لمعرض «إكسبو 2020 دبي» اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة رئيس هيئة دبي للطيران المدني، والرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، لبحث أحدث التطورات في أعمال التحضير التي تقوم بها الجهات المختلفة، استعداداً لاستضافة الحدث بعد نحو 13 شهراً. ووفقاً لبيان صادر أمس، استمعت اللجنة لعرض تفصيلي لخطط الجهات المعنية المختلفة، في ما يخص استعدادات دبي لإقامة الحدث الدولي، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع أحدث المستجدات المتعلقة ببعض مشروعات هيئة الطرق والمواصلات المرتبطة بـ«إكسبو 2020 دبي»، وكذلك استعدادات الدفاع المدني في دبي ومدى جاهزية التأهب التشغيلي لخدماته خلال فترة انعقاد الحدث الدولي.

وناقش الاجتماع أيضاً استعدادات هيئة الصحة في دبي ومدى جاهزية خدماتها خلال مرحلة انعقاد المعرض، إضافة إلى استعدادات مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومدى جاهزية خدماتها التشغيلية وخطط الاستجابة في حالات الطوارئ خلال فترة الحدث الدولي.

طور متقدم

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «استمعنا لشروح مفصلة من مختلف الجهات، عما تخبئه دبي للعالم في أكتوبر 2020، ليكون (إكسبو) عيداً لدبي كلها على مدى ستة أشهر، اعتباراً من أكتوبر من العام المقبل». وأضاف سموه أن «الخطط دخلت في طور متقدم من التنفيذ على مختلف الأصعدة، وهو ما رأيناه بأعيننا مباشرة في موقع (إكسبو) من قبل أن نستمع للشرح التفصيلي».

أحدث المراكز

إلى ذلك، قال مساعد المدير العام للدفاع المدني في دبي لشؤون الإطفاء والإنقاذ، العقيد خبير علي المطوع، إن «مركز الدفاع المدني لـ(إكسبو2020) الذي أنشأته إدارة المشاريع في (إكسبو 2020)، يعد من أحدث مراكز الدفاع المدني عالمياً من حيث التصميم والممكنات التقنية والمعدات والآليات، والقدرات التشغيلية التي تستجيب لمختلف الحالات الطارئة».

وأضاف أن «المركز يعمل على الاستفادة من أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتأمين الحماية والسلامة لجميع الزوار والمشاركين والعاملين في الحدث الدولي، ولمباني ومنشآت المعرض التي تم ربطها إلكترونياً جميعاً بغرفة عمليات الدفاع المدني في المركز، لتحقيق أقصر زمن للاستجابة، وضمان أفضل التطبيقات الخاصة بالوقاية والسلامة في تلك المنشآت، ليكون (إكسبو 2020 دبي) نموذجاً للسلامة مثلما هو قدوة رائدة عالمياً في جميع القطاعات والخدمات».

وأشار المطوع إلى أن «هذه الإجراءات تهدف إلى تأمين جميع المواقع والفعاليات الخاصة بـ(إكسبو)، الحدث الاقتصادي والحضاري العالمي الضخم الذي تستضيفه دولة الإمارات، وذلك قبل انطلاق (إكسبو) وأثناء إقامته وعقب انتهاء فعالياته، لتعزيز مكانة الدولة وإمارة دبي على الصعيد العالمي».

خطط مستقبلية

من جهته، قدّم ممثل عن هيئة الصحة في دبي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، الدكتور يونس كاظم، عرضاً توضيحياً خلال الاجتماع، استعرض من خلاله جهود رفع الجاهزية والاستعدادات في كل مرافق هيئة الصحة، التي تهدف لتلعب دوراً فاعلاً في نجاح «إكسبو 2020 دبي».

واستعرض كاظم مجال الخدمات التي بدأت هيئة الصحة تقديمها منذ بداية الفترة التحضيرية لـ«إكسبو 2020»، إضافة إلى عرض الخطط المستقبلية، وحجم الشراكة والتعاون مع الشركاء الحكوميين والقطاع الصحي الخاص، سعياً إلى الحفاظ على بيئة صحية آمنة وسليمة.

أحدث المعايير

بدورها، استعرضت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ممثلة بالمدير التنفيذي خليفة بن دراي، يرافقه مدير إدارة عمليات الإسعاف بالإنابة، مشعل جلفار، خطة الاستعداد والجاهزية المتكاملة لاستقبال «إكسبو 2020»، وآلية العمل المشترك مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز حرص المؤسسة الكبير على تغطية الحدث الدولي وفق أحدث المعايير العالمية في خدمات الطب الطارئ.

وقال بن داري إن المؤسسة وقّعت 30 اتفاقية مع أكثر من 30 من المستشفيات الخاصة، تهدف إلى التعاون في نقل الحالات المرضية والإصابات حسب مناطق الاختصاص الأقرب للمستشفى إذا استدعت الحالة، كما وقّعت اتفاقية مع شرطة أبوظبي والإسعاف الوطني، تهدف إلى تعزيز الاستعداد والجاهزية والتنسيق لـ«إكسبو 2020 دبي».

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة: وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والقائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، والمدير العام رئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر محمد الطاير، والمدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، والمدير العام لبلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، خليفة سهيل الزفين.