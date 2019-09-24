4 مؤشرات وراء أفضل تحسن لـ «المعنويات الاقتصادية» في الدولة منذ 2014

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفاد المصرف المركزي بأن مؤشرات المعنويات الاقتصادية، في الدولة، شهدت تحسناً خلال الربع الثاني من العام الجاري يعد الأفضل منذ عام 2014.

وأوضح «المركزي»، في تقرير المراجعة الربعية الذي يشمل جميع جوانب الوضع المالي والاقتصادي للدولة، أن هناك أربعة مؤشرات وراء ذلك التحسن، الأول: زيادة قوة مؤشر مديري المشتريات، حيث وصل إلى 58.2 في المتوسط خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2014.

فيما المؤشر الثاني تمثل في ارتفاع كبير في مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، من 56.4 في الربع الأول من العام الجاري، إلى 58.3 في الربع الثاني من العام نفسه.

وأضاف أن المؤشر الثالث تمثل في زيادة معدل التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 1% خلال الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بزيادة أقل نسبتها 0.1 % في الربع السابق، بينما المؤشر الرابع، كان ارتفاع الائتمان الممنوح بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام الجاري.

مزيد من الزخم

وبيّن «المركزي» أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية تسببت في المزيد من الزخم في دولة الإمارات منذ أوائل عام 2019، حيث تبنت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية العديد من التدابير لتحفيز الاقتصاد منذ بداية العام.

وذكر أن معظم تلك التدابير يهدف إلى تعزيز النمو غير النفطي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الإصلاحات المتعلقة بتأشيرات الإقامة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، فضلاً عن الترخيص الفوري لمزاولة الأعمال، وتخفيض التكاليف التي تتحملها الشركات الخاصة.

وأشار «المركزي» إلى أنه علاوة على ذلك، أصدرت الحكومة الاتحادية مرسوماً جديداً لتخفيف متطلبات الملكية الأجنبية (القانون رقم 19)، الذي دخل حيز التنفيذ منذ أوائل عام 2019، حيث يهدف القانون الجديد إلى تعزيز جاذبية الإمارات كوجهة إقليمية تستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر.

قائمة الأنشطة الاقتصادية

كما لفت «المركزي» إلى أنه فضلاً عن ذلك، عمل مجلس الوزراء على توسيع نطاق قائمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التي يسمح فيها للاستثمار الأجنبي بملكية الأغلبية، إذ تغطي هذه القائمة المستحدثة 122 نشاطاً اقتصادياً و13 قطاعاً، تخضع للموافقة والتصديق من جانب الحكومات المحلية.

وقال «المركزي» إنه من المتوقع أن يؤدي نشر تلك القائمة إلى تغيير المشهد الاستثماري في دولة الإمارات، لاسيما أولئك الذين يرغبون في ضخ استثمارات بصفتهم أغلبية مسيطرة في الشركات الإماراتية التي تعمل في الداخل، إضافة إلى أنه سيدفع عملية إعادة هيكلة الشركات الحالية لأجل الترتيبات المساهمة.

قطاعات متعددة

وأفاد المصرف المركزي بأن الإصلاحات في دولة الإمارات ركزت على قطاعات متعددة تعتبر أساسية في مجال الاقتصاد غير النفطي، مشيراً إلى أن إنشاء نظام مرن للحصول على تأشيرة الإقامة، وإتاحة نظام ترخيص جديد في قطاع التكنولوجيا، وكذلك السماح بمزيد من تبادل المعلومات العامة لأغراض البحوث والتطوير، يهدف إلى مساعدة الاقتصاد الإماراتي على تعزيز محتوى القيمة المضافة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف أنه علاوة على ذلك، فإنه من المنتظر أن يؤدي التخفيف من القيود المفروضة على الملكية الأجنبية إلى النهوض بالاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنوع والنمو الاقتصادي غير النفطي المستدام.

وتيرة متسارعة

إلى ذلك، قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد المهيري، إن «المراقب للمشهد الاقتصادي في دولة الإمارات يرى حجم النمو الذي يرتفع إليه بوتيرة متسارعة، تسهم في رفع المعنويات الاقتصادية لدى بيئة الأعمال، وينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي بقطاعاته المختلفة».

وأضاف المهيري لـ«الإمارات اليوم» أن «المبادرات والمحفزات والمسرعات الاقتصادية، وكمّ المبادرات الخاصة بدعم الاقتصاد الإماراتي التي توجه بها حكومة دولة الإمارات تشير بوضوح إلى مدى اهتمام القيادة الرشيدة بنهوض الاقتصاد المحلي والوطني، عبر مبادرات تمس واقع المتغيرات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي خاصة، ودولة الإمارات عامة، من خلال ضخ سيولة جديدة، وتوفير حلول التمويل وتسهيل ممارسة الأعمال، وتسريع إجراءاتها وخفض كلفتها».

طفرات متتالية

وأكد المهيري أن «كل ذلك أسهم في وضع دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة التي نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن زيادة ثقة المستثمرين، لاسيما مع التوجيهات الحكومية الحثيثة نحو إيجاد حلول مستدامة في قطاع الأعمال، لتحقيق التنويع الاقتصادي والتطوير التكنولوجي والتقني في الأعمال».

وتوقع المهيري أن «يشهد الاقتصاد الإماراتي طفرات متتالية، محققاً قفزات نوعية تسهم في تعزيز ارتفاع المعنويات الاقتصادية لدى مجتمع الأعمال، وهو ما تؤكده الإحصاءات والتقارير، خصوصاً مع توافر انفتاح على الاستثمارات الحيوية، وتوافر جودة المؤسسات، والبنى التحتية، والأنظمة التشريعية، والدعم اللامحدود الذي تحظى به بيئة الأعمال في الدولة».

مؤشر مدير المشتريات

يعدّ «مديري المشتريات PMI»، مؤشراً اقتصادياً يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل، ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويستند المؤشر إلى ركائز رئيسة تتمثل في الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويعدّ المؤشر وفقاً لتلك البيانات، وتتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر.

وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أنه لا تغيّر حاصلاً في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي. أمّا القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعاً وانكماشاً في ذلك القطاع.

المؤشرات الـ 4

■زيادة قوة مؤشر مديري المشتريات.

■ارتفاع كبير في مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي.

■زيادة معدل التوظيف في القطاع الخاص.

■ارتفاع الائتمان الممنوح.

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نشاطاً اقتصادياً يسمح

فيها للاستثمار الأجنبي

بملكية الأغلبية.