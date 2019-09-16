سحب المكشوف و«البطاقات» يؤثران في «التقييم الائتماني»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفادت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بأن سقف الائتمان المسموح للعميل باستخدامه من بطاقات الائتمان أو أي تسهيلات أخرى غير المرتبطة بعقد مثل سحب المكشوف، يؤثر على رقم التقييم الائتماني للعميل، مشيرة إلى أن إدارة العميل لحد الائتمان المسموح به من هذين النوعين بكفاءة يحسّن رقم التقييم.

وبينت الشركة في إفصاح حصلت «الإمارات اليوم» عليه أن التقرير الائتماني للعميل يظهر إجمالي الرصيد المتبقي عليه للبنوك سواء كانت أقساطاً شهرية متفقاً عليها بموجب عقد موقع أو سحب مكشوف أو استخدام من رصيد بطاقات الائتمان طالما كانت سارية ولم يتم سداد أي منها أو غلقها.

وأوضح الإفصاح أن رقم التقييم الائتماني المنخفض يظهر معه السبب سواء كان متأخرات أو عدم السداد في الوقت المحدد أو رجوع الخصم المباشر والشيكات لعدم كفاية الرصيد.

وأشار الإفصاح إلى أن بوسع العميل الحصول على تقريره الائتماني مباشرة عن طريق التطبيق الذكي على الهاتف ومعرفة رقم تقييمه الائتماني بوضوح.

يشار إلى أن رقم التقييم الائتماني عبارة عن رقم ثلاثي يحدد مدى إمكانية التزام العميل بسداد المستحقات المالية في مواعيدها المحددة. وراوح الرقم بين 300 و900، حيث يشير التقييم المنخفض الى وجود مخاطر ائتمانية عالية، بينما يشير التقييم الائتماني العالي إلى وجود مخاطر ائتمانية منخفضة.