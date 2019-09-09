مكتوم بن محمد: ملتزمون بالعمل مع من يشارك رؤيتنا لتحقيق عالم أفضل

المصدر: دبي - وام

أكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، مساعي الإمارة لتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات، مشيراً سموّه إلى أن جميع الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال يحظون برعاية خاصة ومثالية.

وقال سموّه، خلال استقباله رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة «ميرك» الألمانية، الدكتور ستيفان أوشمان، أمس: «إننا ملتزمون بالعمل مع من يشارك رؤيتنا لتحقيق عالم أفضل».

تعزيز الاستثمارات

وتفصيلاً، استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، في أبراج الإمارات بدبي، رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة «ميرك» الألمانية، الدكتور ستيفان أوشمان.

ورحّب سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالدكتور أوشمان والوفد المرافق، مشيراً إلى مساعي إمارة دبي لتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات، وعلى الصعد كافة، بما يعود على الاقتصاد الوطني بالتطور والازدهار.

وأكّد سموّه أن جميع الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال يحظون برعاية خاصة ومثالية، من خلال توفير بيئة عمل قاطبة تتماشى مع الأطر العالمية.

عالم أفضل

وقال سموّه: «إننا ملتزمون بالعمل مع من يشارك رؤيتنا لتحقيق عالم أفضل، وحريصون على ضمان الازدهار لشركائنا أيضاً».

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة باستراتيجية الشركة ونشاطاتها في المنطقة والعالم، وبحث سُبل التعاون بين دبي وشركة «ميرك»، بهدف تحقيق تطلعات الشركة وطموحاتها على مستوى المنطقة، وتعميق شراكتها مع مدينة دبي و«أكسبو 2020 دبي»

ملتقى العقول

من جهته، أعرب الدكتور ستيفان أوشمان، عن إعجابه بدولة الإمارات وإمارة دبي، ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي ملتقى العقول لصناعة المستقبل في المجالات كافة، وما توفره من بنية تحتية وإمكانات وتسهيلات لوجستية، وحوافز متميزة للشركات والمستثمرين في القطاعات كافة، للارتقاء وتحقيق طموحات الإمارة.حضر اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والمدير العام لهيئة الصحة بدبي، حميد محمد القطامي، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.يذكر أن شركة «ميرك»، التي تتخذ من مدينة دارمشتات الألمانية مقراً لها، احتفلت العام الماضي بمرور 350 سنة على تأسيسها.

50 ألف موظف

تعتبر شركة «ميرك» الألمانية، التي توظف أكثر من 50 ألف موظف في 70 دولة، من أكبر وأقدم الشركات العالمية في الصناعة الدوائية والتكنولوجيا والخدمات الطبية، وتشمل الرعاية الصحية وعلوم الحياة والمواد ذات الأداء العالي، مثل (LCD). ويغطي مركزها الإقليمي في دبي، منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا وتركيا ورابطة الدول المستقلة. وتوجد الشركة في الإمارات منذ عام 1997، ويقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي، ويضم 120 موظفاً.