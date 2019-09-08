المزروعي: الإمارات ملتزمة باتفاق " أوبك " ودعم إجراءات تحقيق التوازن في سوق النفط العالمي

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة التزام دولة الإمارات المستمر باتفاق أوبك ودول خارج المنظمة بهدف تحقيق توازن واستقرار سوق النفط العالمي .

وأعرب وزير الطاقة والصناعة - في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الافتتاحي لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين - عن ثقته بمواصلة "أوبك +" التزامها بمستويات الإنتاج التي تحقق توازن السوق ..

مؤكدا التزام دولة الإمارات بدعم الإجراءات التي تساعد على تحقيق استقرار وتوازن سوق النفط العالمي .

وأضاف أن قرارات " أوبك " تستند إلى تحليل ومراجعة وضع سوق النفط العالمي وتقديم التوصيات اللازمة التي تسهم في الحفاظ على توازن واستقرار السوق .

وقال المزروعي :" هناك مخاوف في سوق النفط العالمي خارج العرض والطلب نتيجة التأثيرات الجيوسياسة والتوترات بين الاقتصادات الكبرى في العالم والذي من شأنه أن يؤثر على سوق النفط ".