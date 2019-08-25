32.5 مليار درهم مساهمة أنشطة الإقامة في الناتج الإجمالي للإمارات خلال 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بالأسعار الثابتة إلى 32.5 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 4.2% مقارنة مع 31.2 مليار درهم في العام 2017.

وبلغت نسبة مساهمة قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بالأسعار الثابتة 6.8% خلال العام 2018 وذلك وفق احصائيات الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.

ويظهر من خلال الاحصائيات محافظة القطاع على نسب نمو جيدة المرحلة الماضية الأمر الذي أهله لكي يكون من القطاعات الرافدة بقوة للاقتصاد الوطني.

ويتزامن التطور الذي شهدته أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية مع النمو المسجل في البنية التحتية للقطاع السياحي في الدولة والتي تعد الأفضل في المنطقة وذلك إلى جانب الزيادة التي شهدها في قطاع الخدمات الغذائية في المنشآت الفندقية الإماراتية.

وبحسب الرصد الخاص بحركة مؤشر نمو القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية .. فقد ارتفع الناتج الإجمالي لأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية من 28.5 مليار درهم في العام 2016 إلى نحو 31.2 مليار درهم مع نهاية العام 2017 وواصل الارتفاع حتى بلغ المستوى المسجل في العام 2018 .

وكانت الإمارات قد حققت العديد من المكاسب نتيجة اتباعها سياسة التنويع الاقتصادي خلال السنوات الماضية وذلك بحسب ما يظهره الرصد الخاص بحركة مؤشرات القطاعات الاقتصادية التي شكلت العصب الرئيسي لهذا النهج الذي يستهدف التحضير لحقبة ما بعد النفط التي تسعى الدولة لبلوغها خلال الفترة القادمة.

وتشمل قائمة القطاعات التي ساهمت في زيادة مكاسب الدولة على صعيد التنويع الاقتصادي الصناعات التحويلية إلى جانب الصناعات المعرفية وصناعة الطيران والفضاء والنقل والتخزين والخدمات المالية والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من القطاعات الاقتصادية.