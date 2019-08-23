«جمارك عجمان» تنجز 32.3 ألف معاملة في النصف الأول من 2019

المصدر: عجمان - وام

سجلت دائرة جمارك عجمان نمواً في عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها خلال النصف الأول من عام 2019، لتصل إلى 32 ألفاً و340 معاملة جمركية، فيما بلغ عدد القضايا الجمركية في مركز جمارك بريد عجمان 41 قضية جمركية.

وأشاد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، خلال جولته التفقدية لمركز جمارك بريد عجمان، واطلاعه على آلية العمل والاجراءات الجمركية في المركز والخدمات المقدمة للمتعاملين، بالجهود المقدمة التي يبذلها موظفو المركز، كما استمع إلى التحديات التي تواجههم في العمل.

وشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات على المتعاملين من خلال عملية تخليص الطرود البريدية، وتشديد الرقابة والمعاينة.