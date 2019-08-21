تحذير من استغلال اسم «المصرف المركزي» للاحتيال على المتعاملين

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

حذر المصرف المركزي من قيام جهات خارجية غير مصرح لها من حين إلى آخر، باستخدام اسم المصرف المركزي أو أسماء موظفيه أو إدارته أو شعاره أو عنوانه لتنفيذ عمليات احتيال.

وطالب «المركزى» متعاملي البنوك، في تحذير جديد وجهه أمس، بعدم تحويل أموال إلى أفراد أو مؤسسات تستخدم اسمه في أي حال من الأحوال، كما طالب المتعاملين بتوخي الحذر والتحقق من صحة ومصدر الرسائل والوثائق التي تصل إليهم، والتأكد من قانونيتها وحقيقة صدورها عن المصرف المركزي بالدولة.

وأكد أنه لا يقدم خدمات التجزئة المصرفية ولا يجري معاملات ولا يحتفظ بأموال لمصلحة أفراد، موضحاً أنه في حال تم إبلاغ المتعاملين عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف بوجود أموال مودعة باسمهم لدى المصرف المركزي، أو عند استلامهم لوثائق متعلقة بفرص استثمارية تدعي أنها صادرة عن «المركزي»؛ فإنه من المحتمل أن يكون المتعامل قد وقع ضحية لمحاولة احتيال.

ولفت إلى أن بعض محاولات الاحتيال قد تستهدف سرقة معلومات متعاملي البنوك الشخصية، حيث تستخدم رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الفاكس أو صفحات تشبه موقع المصرف المركزي على الإنترنت للحصول على معلومات عن عملاء البنوك بطريقة غير مشروعة، كما قد تستخدم هذه الوسائل لعرض قروض أو فرص استثمارية أو اشتراكات في معاملات مالية وهمية أو طلب دفعات مقدمة أو تحويلات مالية مفترضة عن طريق المصرف المركزي.

ولفت المصرف المركزي إلى أنه لن يرسل أبداً رسائل إلكترونية من عناوين بريد تابعة لـ«جي ميل» أو «هوت ميل» أو «ياهو» Yahoo أو «لايف.كوم» Live.com أو غيرها من الحسابات العامة، موضحاً أنه لا يتواصل مع الأشخاص عن طريق «فيس بوك» أو «تويتر» أو غيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تصدر جميع رسائل البريد الإلكتروني للمصرف من البريد الالكتروني الخاص به ولا يقوم باستخدام أي صيغ أخرى.

وطالب «المركزي» متعاملي البنوك، الذين يشكون من أنهم تعرضوا لمحاولة احتيال من قبل جهات تدعي صلتها بالمصرف المركزي، بإبلاغ المصرف وإبلاغ السلطات المعنية بذلك بشكل فوري، موضحاً أنه يمكن إبلاغ المصرف عن أي حوادث أو محاولات احتيال أو تقديم اقتراحات أو طرح أسئلة تتعلق بهذه المسائل بشكل سري عبر البريد الإلكتروني التالي:

information.security@cbuae.gove.ae

وأشار «المركزي» في ختام تحذيره إلى أنه يمكن كذلك مخاطبة المصرف بشكل خطي عبر رسالة موجهة إلى مدير أمن المعلومات في المصرف المركزي على صندوق بريد (854) أبوظبي، لافتاً إلى أنه لا يتحمل مسؤولية الخسائر الناجمة عن المواقع أو الرسائل أو الوثائق الملفقة، كما لن يقوم المصرف بالوفاء بأي التزامات يتعهد بها منتحلو الشخصية أو أشخاص غير مصرح لهم من قبل المصرف.

• (المركزي) طالب المتعاملين بالتحقق من مصدر الرسائل وحقيقة صدورها عنه.