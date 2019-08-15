«عجمان الحرة» توفر مظلة تأمينية لعمالها بديلاً عن الضمان المصرفي

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

وقّعت منطقة عجمان الحرة مذكرة تفاهم مع شركة دبي للتأمين، بهدف مد عمالة المنطقة بمظلة تأمينية تكون بديلاً عن الضمان المصرفي الحالي الخاص بالعمالة الوافدة، بحيث تغطي المستحقات العمالية.

وتشمل التغطية: المستحقات العمالية كمكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة السنوية، والرواتب غير المدفوعة، وتكاليف تذكرة العودة بالطائرة على الدرجة الاقتصادية إلى الموطن الأصلي للعامل.

وبحسب مذكرة التفاهم التي وقعها كل من المدير العام لمنطقة عجمان الحرة بالتكليف، فاطمة سالم، ورئيس العمليات في شركة دبي للتأمين، محمد تحسين العلي، فإن «دبي للتأمين» ستعمل على إصدار شهادات التأمين للعمال، وفقاً للشروط المحددة في وثيقة التأمين.