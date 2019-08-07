اختيار «مرسال» نظاماً إلكترونياً جمركياً موحداً على مستوى الدولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت الهيئة الاتحادية للجمارك اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كل من الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي وجمارك دبي، في إطار مشروع تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد في الدوائر الجمركية والمنافذ الحدودية بالدولة.

وتنصّ الاتفاقية، التي تم توقيعها مع جمارك أبوظبي، على تطبيق نظام «مرسال» وتحديثاته نظاماً إلكترونياً جمركياً في إمارة أبوظبي تحت إشراف الهيئة، في إطار مشروع تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة، بينما تنصّ مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها مع جمارك دبي، على استخدام وتطبيق النظام الجمركي الإلكتروني المعمول به لدى الدائرة (نظام مرسال)، نظاماً موحداً لجميع الإدارات الجمركية في الدولة.

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة، علي سعيد مطر النيادي، إن «تطبيق نظام إلكتروني جمركي موحد على مستوى الدولة يسهم في تعزيز الرقابة والنزاهة الجمركية، والارتقاء بإمكانات الإدارات الجمركية في مجال إدارة المخاطر وتبادل المعلومات والبيانات بشكل لحظي».

وأضاف أن الاتفاقية، التي تم توقيعها مع جمارك أبوظبي، تهدف إلى تطبيق نظام «مرسال» الجمركي الإلكتروني المعمول به لدى جمارك دبي وتحديثاته نظاماً إلكترونياً موحداً في الدولة، يتم تطبيقه لدى جمارك أبوظبي بديلاً لنظام «ظبي» المعمول به حالياً، وذلك تحت إشراف الهيئة، وفي إطار خطتها لتوحيد الأنظمة في الإدارات الجمركية بالدولة. ولفت إلى أنه تم اختيار نظام «مرسال» الجمركي وتحديثاته ليكون نظاماً إلكترونياً موحداً على مستوى الدولة، بناء على نتائج دراسة فنية مقارنة للأنظمة الجمركية المطبقة في الدولة، والأنظمة المطبقة في العديد من دول العالم.