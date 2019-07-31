«دو» تنضم إلى الائتلاف العالمي لتطوير تقنية الاتصالات الضوئية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أفادت «دو»، العلامة التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أول مزود خدمات اتصال والعضو المؤسس الوحيد على مستوى المنطقة الذي ينضم إلى «الائتلاف العالمي للاتصالات الضوئية»، وهو ائتلاف يضم مجموعة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا الاتصالات والإضاءة والبنية التحتية وصناعة الأجهزة ويهدف إلى استكشاف وتطوير تقنيات لاسلكية جديدة لتمكين الاتصالات الضوئية إلى جانب تحديد وصياغة المعايير العالمية لهذه التقنية الناشئة.

ويمثل انضمام «دو» إلى ائتلاف الشركات خطوة جديدة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتطوير وجلب أحدث الابتكارات التكنولوجية ونشرها في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث تؤكد مشاركة «دو» في هذا الائتلاف العالمي، التزامها بالاستفادة من التقنيات الرائدة التي تعمل على تمكين السكان والشركات والجهات الحكومية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، سليم البلوشي: «نفخر في (دو) بكوننا في طليعة الشركات التي تحرص دوماً على تطوير واعتماد أحدث الابتكارات التكنولوجية ووضعها بين يدي سكان دولة الإمارات والشركات العاملة عبر مختلف قطاعات الأعمال. ومع التطورات اللافتة التي شهدتها تقنية الاتصالات اللاسلكية الضوئية عالية السرعة أو ما يعرف اختصاراً بـ(لاي فاي)، نتطلع إلى رسم ملامح مستقبل هذه التكنولوجيا بالتعاون مع شركائنا العالميين بهدف تعزيز قدرات سكان دولة الإمارات ورفدهم بحلول وخدمات اتصال جديدة ومبتكرة. ويسعدنا الانضمام إلى الائتلاف العالمي للاتصالات الضوئية للمساهمة في تحويل هذه التقنية إلى واقع ملموس وتمكين عملائنا من الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تقدمها».

وتشمل الاتصالات اللاسلكية الضوئية عالية السرعة تقنيتي «نقل البيانات عن طريق الضوء»، و«اتصالات الكاميرا البصرية»، واللتين حظيتا باهتمام متزايد على مدار الأعوام القليلة الماضية عبر العديد من المجالات مثل المدن والمنازل الذكية، و(الثورة الصناعية الرابعة 4.0)، وبيئات التصنيع بالإضافة إلى البيع بالتجزئة والسياحة.

وتتوقع مؤسسة «غلوبال ماركت إنسايت» أن تبلغ قيمة سوق تقنيات الاتصالات الاسلكية الضوئية 75 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يخلق فرصاً واسعة على المدى البعيد للعديد من القطاعات للاستفادة من هذه التقنيات.

ويُعد الائتلاف العالمي للاتصالات الضوئية بمثابة جمعية مفتوحة غير هادفة للربح، تضم مجموعة من الأعضاء الذين يهدفون إلى تعزيز تكنولوجيا الاتصالات الضوئية مع نهج ثابت وهادف ومركّز. وسيعمل الائتلاف على تسليط الضوء على فوائد وحالات استخدام والمواعيد الزمنية لاعتماد وإطلاق التقنية الجديدة. وسيقوم أعضاء الائتلاف أيضاً بالتعاون والتنسيق مع نخبة من قادة القطاعات المعنية لصياغة وتحديد معايير التعليم والاتصالات وقابلية التشغيل البيني الخاصة بهذه التقنية.

وتشمل قائمة الأعضاء المؤسسين للائتلاف الجديد شركات «نوكيا»، و«دو»، و«ليدفانس»، و«لايبرتي جلوبال»، و«لوسيبيل»، و«بيور لاي فاي»، و«لاي فاي ريسرتش آند ديفيلوبمينت سنتر»، و«فيلميني»، و«زيرو. 1»، و«سي إي أيه ليتي»، و«إنستيتيوت ماينز تيليكوم».