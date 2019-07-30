صندوق سنغافوري يستثمر 600 مليون دولار في شركة تابعة لـ«أدنوك»

المصدر: أبوظبي - وام



أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» امس، عن إبرام اتفاقية جديدة للاستثمار في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط، مع صندوق الثروة السيادية المملوك للحكومة السنغافورية.

ووفقاً للاتفاقية، سيستثمر صندوق الثروة السيادية السنغافوري 600 مليون دولار في أصول محددة في البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط المملوكة لأدنوك.

ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية، عقب إبرام «أدنوك» في وقت سابق من هذا العام، اتفاقيات مع كل من «بلاك روك»، و«كي كي آر»، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، لاستثمار 4.3 مليارات دولار في هذه الأصول.

وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية، ترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات القائمة على الإيجار لكل من «بلاك روك»، و«كي كي آر»، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي إلى 4.9 مليارات دولار.

وبموجب الاتفاقية، سيحصل صندوق الاستثمار السيادي المملوك للحكومة السنغافورية على نسبة 6% في «أدنوك لأنابيب النفط»، التي تم إنشاؤها حديثاً كشركة فردية ذات مسؤولية محدودة، فيما تمتلك «بلاك روك»، و«كي كي آر» مجتمعتين حصة 40%، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حصة 3%، فيما تحتفظ «أدنوك» بحصة الأغلبية المتبقية والتي تبلغ 51%. وستقوم «أدنوك لأنابيب النفط» باستئجار حصة «أدنوك» في 18 أنبوباً تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاماً. وتحصل «أدنوك لأنابيب النفط» على تعرفة تدفعها «أدنوك» مقابل حصتها من كميات النفط الخام والمكثفات التي يتم ضخها عبر الأنابيب، مع تحديد التزام بحدّ أدنى من هذه الكميات، وتحتفظ «أدنوك» بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب.

ويمثل هذا الهيكل الاستثماري التأجيري المبتكر، المرة الأولى التي يوظف فيها صندوق الاستثمار السيادي السنغافوري ومؤسسات استثمارية عالمية ومحلية رائدة، رؤوس أموال على المدى البعيد في أصول البنية التحتية الرئيسة لشركة «أدنوك». ويعد إبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية دليلاً واضحاً على ثقة مجتمع الاستثمار والتمويل العالمي في دولة الإمارات كما يسلط الضوء على دور أدنوك كمحفز رئيس لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدولة الإمارات.

وقال رئيس دائرة المالية والاستثمار في «أدنوك»، أحمد جاسم الزعابي: «صندوق الثروة السيادية السنغافوري، والذي يعد من أكبر الصناديق السيادية وأحد المؤسسات العالمية الرائدة في استثمار رؤوس الأموال على المدى البعيد والتي بموجبها سينضم الصندوق إلى (بلاك روك)، و(كي كي آر)، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، كشركاء في هذا الاستثمار الرائد في أنابيب نفط محددة تمتلكها (أدنوك)».

