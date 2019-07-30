اقتصادية دبي تطلق منصة للبحث والتطوير

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت اقتصادية دبي عن مبادرة جديدة، تتمثل في إطلاق منصة لتسهيل التعاون في مجال البحث والتطوير، بين مختلف جهات تشغيل الأنظمة في الإمارة.

وقال مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في اقتصادية دبي، خالد القاسم، إن وجود تعاون فاعل بين المؤسسات في مجالات البحث والتطوير، يوفر ميزة مهمة، من خلال إتاحة مزيد من الخبرة والموارد المشتركة، ويؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تشكيل بيئة تشجع على الابتكار وتحسّن الإنتاجية. وأكد أن من شأن إنشاء منصة رقمية أن يساعد في الجمع بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في دبي، ما يسهم في زيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا المحلي.

بدورها، قالت مدير تطوير الأعمال في اقتصادية دبي، ماريا الريس، إن الأوساط الأكاديمية والصناعية أظهرت اهتماماً شديداً بالانضمام إلى شبكة التعاون على المنصة، مؤكدة أن ضمان المشاركة النشطة من هؤلاء المشاركين المحتملين في المنصة في مرحلة مبكرة من تصميمها، مسألة مهمة للغاية لإطلاقها بنجاح.

ووفقاً لاقتصادية دبي، تسعى المبادرة إلى تطوير موقع إلكتروني يجمع بين الجامعات المحلية والصناديق والشركات القائمة على أنشطة البحث والتطوير في المجموعات الصناعية الرئيسة في دبي في البداية، ومن ثم توسعة نطاق المبادرة لتشمل مجموعات محلية أخرى داخل الإمارة وخارجها.