دبي الخامسة عالمياً في «مؤشر تطوير المراكز البحرية الدولية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أضافت دبي إنجازاً جديداً إلى سجّلها الحافل بالإنجازات الريادية على الخريطة البحرية العالمية، محافظةً على مركزها المتقدم، باعتبارها الخامسة عالمياً في «مؤشر تطوير المراكز البحرية الدولية»، وذلك وفق نتائج التقرير الصادر، أخيراً، عن «بالتيك إكستجينج» (Baltic Exchange) للتجارة والشحن، ووكالة «شينخوا» التابعة لخدمة المعلومات الاقتصادية الصينية، التي تتخذ من مدينة لندن البريطانية مقراً لها.

ويأتي اختيار الإمارة كخامس أفضل المراكز البحرية في العالم، للعام الثاني على التوالي، بمثابة دليل دامغ على ما تتمتع به من مقومات تنافسية عالية، أبرزها البنية التحتية المتطورة، والإمكانات البحرية واللوجستية عالمية المستوى، فضلاً عن البيئة التنافسية المحفزة على التجارة والأعمال والاستثمار، والمناطق الحرة التي تقدم خدمات متكاملة تضاهي الأفضل في العالم.

تنافسية وجاذبية

وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، سلطان أحمد بن سليّم، إن «الإنجاز النوعي الجديد جاء نتاج الجهود السبّاقة التي تقودها سلطة مدينة دبي الملاحية، بالتعاون مع نخبة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، للارتقاء بتنافسية وجاذبية القطاع البحري المحلي، ليكون أحد روافد تنويع القاعدة الاقتصادية، تماشياً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وجّه بدفع عجلة التنوع الاقتصادي، كونه ركيزة مهمة لبناء قاعدة صلبة ومستدامة».

وأضاف بن سليّم: «يمثل الحفاظ على المرتبة الخامسة عالمياً بين المراكز البحرية الدولية دفعة قوية لنا لمواصلة توظيف الإمكانات العالية، وتعزيز المقومات التنافسية، لإعلاء شأن دبي ضمن المشهد البحري العالمي، واضعين نصب أعيننا توفير السبل اللازمة لتعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بمكونات القطاع البحري المحلي، لاسيّما الشحن والموانئ والهندسة والتدريب وخدمات الدعم البحري، استناداً إلى دعائم متينة قوامها البحث والتطوير والابتكار والتحوّل الذكي».

تفوق عالمي

وأشار التقرير إلى أن دبي تفوّقت على عدد من أهم المراكز البحرية في العالم، بما فيها روتردام، وهامبورغ، اللتان جاءتا في المركزين السادس والسابع على التوالي.

وتصدرت سنغافورة القائمة لعام 2019، فيما جاءت هونغ كونغ ثانياً، ولندن ثالثاً، وشنغهاي رابعاً، على غرار نتائج عام 2018.

وحافظت دبي على المرتبة الخامسة عالمياً، مدعومة بمحفظة متكاملة من الخدمات البحرية المتطورة والحلول اللوجستية المبتكرة، التي تعكس جاذبية وتنافسية وشمولية التجمع البحري المحلي.

دعم وجهود

وجاء تربع دبي مجدداً على المرتبة الخامسة عالمياً بين أفضل المراكز البحرية في العالم، نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة، والجهود التي تقودها سلطة مدينة دبي الملاحية، لتطوير المنظومة البحرية واللوجستية، وفق أعلى المعايير العالمية، وتعزيز التكامل بين جوانب الكفاءة التشغيلية والسلامة البحرية والملاحة الآمنة، ما يوفر بيئة مثالية جاذبة لملاك ومشغلي السفن والمستثمرين الإقليميين والدوليين.

مبادرات داعمة

ويُعزى الإنجاز الجديد أيضاً إلى نجاح السلطة البحرية في تنفيذ مجموعة من المبادرات الداعمة لحضور دبي كقوة مؤثرة ضمن الاقتصاد البحري العالمي، في مقدمتها استراتيجية دبي للقطاع البحري، والاستراتيجية اللوجستية لدبي، والاستراتيجية الصناعية البحرية، فضلاً عن استضافتها الناجحة ومشاركاتها الفاعلة في أبرز المحافل البحرية في شتى أرجاء العالم، إضافة إلى تنظيمها لـ«أسبوع الإمارات البحري».

معايير المؤشر

استند «مؤشر تطوير المراكز البحرية الدولية» إلى منهجية قائمة على تقييم القدرة التنافسية على استقطاب الأعمال التجارية البحرية، والتطور الحاصل على صعيد جهود ترسيخ مفاهيم الإبداع والابتكار في المراكز البحرية حول العالم، فضلاً عن الدور المحوري التي تقوم به كل منها في دفع عجلة نمو قطاع الشحن البحري العالمي.