«الكويت الوطني» يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي 3% في 2021

المصدر: شريف اليماني - دبي

توقع بنك الكويت الوطني أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة الإمارات من 2.2% خلال عام 2018 إلى 3% خلال عام 2021.

وقال البنك في تقرير له إن الاقتصاد الإماراتي سيحقق نمواً أعلى، خلال الفترة الممتدة من عام 2019 إلى 2021، بدعم من نشاط القطاع غير النفطي، وبدء تعافي القطاع النفطي.

وذكر التقرير أن الإصلاحات الهيكلية التي جرى الإعلان عنها لدعم النمو الاقتصادي، ستدعم النمو خلال الفترة المقبلة، كما ستقوض أثر بعض المخاطر العالمية على الاقتصاد المحلي، مثل التوترات التجارية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتذبذب أسعار النفط. وقال رئيس قسم التحليل الاقتصادي في بنك الكويت الوطني، سعادة الشامي، إن «القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، شهد تحسناً بشكل عام»، مشيراً إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة والاستثمارات العامة المكثفة، وبرامج تحفيز القطاع الخاص، أدت إلى تحقيق مكاسب لتلك الدول. وأوضح أن «دول المنطقة ستحتاج إلى تحقيق التوازن بين احتياجها إلى تحقيق الاستدامة المالية، وزيادة نمو القطاع الخاص غير النفطي».