غرافيك.. الائتمان المحلي يرتفع 56 مليار درهم خلال 2018

المصدر: شريف اليماني - دبي / غرافيك: محمد داود

ارتفع حجم الائتمان المحلي (القروض التي منحتها البنوك في الإمارات) في عام 2018 بقيمة 56 مليار درهم، مسجلاً معدل نمو بلغ 3.9 %. وترجع الزيادة في القروض إلى الائتمان الممنوح للحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية والائتمان الأجنبي، وفقاً لبيانات المصرف المركزي.

وواصلت الشركات التابعة للحكومة العمل على خفض مديونياتها خلال الفترة نفسها. وفي الوقت ذاته، زاد الائتمان المقدم إلى الحكومة في عام 2018، كما نما الائتمان الممنوح لغير المقيمين بشكل ملحوظ على أساس سنوي.

وأوضح المصرف المركزي في تقرير له، أن القطاع العقاري استحوذ على 24 % من إجمالي القروض الممنوحة للكيانات الكبرى، فيما استحوذ قطاع الخدمات على 17 %، وقطاع التجارة على 15 %.

وتضم قروض الكيانات الكبرى، القروض الممنوحة إلى شركات القطاع الخاص، والشركات التابعة للحكومة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والكيانات ذات الملاءة المالية المرتفعة، وفقاً لتعريف المصرف المركزي.

وأوضح «المركزي» أن القروض الشخصية استحوذت على 42 % من إجمالي قروض التجزئة، فيما استحوذت القروض العقارية على 34 % من إجمالي المحفظة، وقروض بطاقات الائتمان على 10 %، وقروض السيارات على 8 %.

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