«المركزي» يطالب البنوك بتفاصيل المعاملات باستخدام البطاقات

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

طلب المصرف المركزي، من البنوك كافة، تزويده بالتفاصيل المتعلقة باستخدام البطاقات البلاستيكية بكل أنواعها، سواء بطاقات الخصم المباشر أو الائتمانية أو المدفوعة، مشدداً على أهمية أن تتوافر تفاصيل أرقام هذه البطاقات.

جاء ذلك في تعميم رقم (2900/‏‏‏‏‏‏‏2019)، أرسله المصرف للبنوك، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، وقال فيه إنه «أثناء مراجعة بيانات البطاقات البلاستيكية المنزلة عن طريق البنوك، وجد أن الجزء الأكبر من بيانات المعاملات التي تمت عن طريق البطاقات البلاستيكية بكل أنواعها، تم إنزالها دون الأرقام السرية لهذه البطاقات، التي تعتبر ضرورية لمعرفة الدول التي تم فيها إصدار هذه البطاقات، وكذلك البلدان التي استخدمت فيها».

وأضاف أن «البنوك باعتبارها تصدر بطاقات بلاستيكية بكل أنواعها، سواء الخصم المباشر أو بطاقات الائتمان أو المدفوعة مقدماً، أو غيرها من أنواع البطاقات، يتوجب أن تكون كل أرقام البطاقات معروفة لنظام الإمارات للتحويلات المالية، إضافة إلى وجود تقرير مفصل عن تفاصيل حساب العميل والمعاملات التي يقوم بها، وتتم من خلال أجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع والأكشاك الإلكترونية».

إلى ذلك، قال مصرفي رفيع المستوى، لـ«الإمارات اليوم»، إن «تعميم (المركزي) يهدف إلى رفع درجة الأمان في استخدام البطاقات، بحيث تكون كل التفاصيل المتعلقة بالمعاملات عن طريقها واضحة ومعروفة لنظام الإمارات للتحويلات المالية»، مضيفاً أن «الإمارات سوق مفتوحة يدخلها كثيرون، ويحملون بطاقات يتعاملون بها، وهذه لابد أن تكون تفاصيلها واضحة مثل أي عميل لبنك محلي».