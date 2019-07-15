إتمام تركيب أكبر نظام طاقة شمسية في مطار دبي الدولي

المصدر: دبي – الامارات اليوم

أعلنت كل من مطارات دبي، التي تشغّل أكثر مطارات العالم ازدحاما، والاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، من الشركات الرائدة في خدمات الطاقة وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، عن إتمام عملية تركيب نظام للطاقة الشمسية بنجاح بقوة 15,000 لوحة ضوئية جهدية في المبنى 2 بمطار دبي الدولي –الذي يعد اكبر نظام من نوعه ضمن مطار على مستوى المنطقة.

وأفادت مطارات دبي و(الاتحاد إسكو) في بيان صحافي أنه في وجود نظام طاقة شمسية بقوة خمسة ميجاوات بيك، سوف يولّد المشروع 7,483,500 كيلووات/ساعة من الطاقة سنويا لمطارات دبي مما سيسهم في توفير 3,330,157 درهما. كما سيعمل هذا المشروع على تخفيف الحمل عن المبنى2 بنسبة 29% بالإضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 3,243 طن متري، وهذا يعادل زرع 53,617 شجرة لمدة 10 أعوام أو قيادة 688 سيارة ركاب لمدة عام واحد.

نُفّذ هذا المشروع ضمن إطار مبادرة "شمس دبي"، أول مبادرة ذكية تطلقها هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تهدف إلى تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، فالبرنامج يشجع على تركيب لوحات شمسية على أسطح البنايات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوصيلها بشبكة ديوا لنقل الفائض من الطاقة المتولدة. وسوف تقدم شركة الاتحاد إسكو خدمات صيانة لمطارات دبي لمدة سبع سنوات من تاريخ إنجاز المشروع.

بدوره قال النائب الأول لرئيس قطاع التكنولوجيا والبنى التحتية بمطارات دبي، مايكل إبيتسون "لقد أطلقت مطارات دبي العديد من المبادرات الصديقة للبيئة في الأعوام الماضية للحد من بصمة الكربون لديها والإسهام في تحقيق رؤية دبي في تقليل استهلاك الطاقة بمقدار 30% بحلول عام 2030، ويشمل هذا استخدام تركيبات موفّرة للطاقة والارتقاء بأنظمة التبريد وتركيب مصابيح ضوئية موفرة للطاقة، وغيرها من الأساليب. وعلاوةً على تمكيننا من الحد من بصمة الكربون وتقليل التكاليف، فإن هذه المبادرات تدعم أيضا رؤيتنا طويلة الأجل لمستقبل محايد من حيث الأثر الكربوني، والتي تسير جنبا إلى جنب مع هدف صناعة الطيران. نحن نتطلع للعمل على مزيد من المبادرات الهادفة الى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الاتحاد إسكو في المستقبل."

ومن جانبه ذكر علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد إسكو: "إن شراكتنا مع مطارات دبي لتركيب اللوحات الضوئية الجهدية للطاقة الشمسية يمنحنا فرصةً للقيام بدور في تحقيق رؤية مطارات دبي في كفاءة استخدام الطاقة والتطوير، كما يُعد هذا امتدادا لشراكة قائمة بالفعل بين مطارات دبي والاتحاد إسكو يرجع تاريخها إلى أكتوبر 2017 عندما وقّعنا اتفاقية للتعديل التحديثي لمبنى 1 و2 و3 بمطار دبي الدولي لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل استهلاك المياه والكهرباء بمقدار 20 بالمئة. هذا يبرز من جديد أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف دبي الرامية إلى الاستدامة."

وختم الجاسم حديثه قائلًا: "كما تعرفون، فإن مبادرة شمس دبي تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي من أذكى المدن في العالم. وتهدف الاتحاد إسكو إلى التعديل التحديثي لعدد 30,000 بناية بحلول عام 2030 وتُعد الآن لتنفيذ مشروعات بقيمة 400 مليون درهم تمتد لما وراء تحديث المباني لتشمل مشروعات التحديث الصناعي والطاقة الشمسية."